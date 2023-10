Nawet 150 morskich wież wiatrowych rocznie ma budować fabryka Baltic Towers i GRI Renewable Industries, która ma ruszyć w 2025 roku. Właśnie otrzymała wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość nowej inwestycji szacowana jest na około 200 mln euro.

Nowa hala zostanie zbudowana w Gdańsku na wyspie Ostrów, gdzie będzie miała dostęp do nabrzeża.

Zakład, który będzie w stanie produkować od 120 do 150 wież rocznie ma ruszyć w 2025 roku.

Dzięki nowo wybudowanej fabryce powstanie ponad 500 nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy.

Należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu spółka Baltic Towers we współpracy z hiszpańską firmą GRI Renewable Industries wybuduje na południowym krańcu wyspy Ostrów w Trójmieście zakład do produkcji wież wiatrowych offshore dla turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW. Fabryka będzie w stanie produkować od 120 do 150 wież rocznie. Powstanie dzięki niej ponad 500 nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy.

- W ramach tej nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 14 MW, a nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 120 wież rocznie. Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW (morskiej energetyki wiatrowej - red.) - mówił Cezariusz Lesisz, prezes ARP w styczniu tego roku, kiedy podpisywano joint venture między spółkami.

Wraz z decyzją Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu inwestycji projekt realizowany przez Baltic Towers ma nabrać rozpędu.

Grupa Przemysłowa Baltic ma już doświadczenie w budowie wież lądowych

Kompetencje w rynku energii odnawialnej oraz w sektorze offshore posiada m.in. działająca w ramach grupy kapitałowej ARP Grupa Przemysłowa Baltic, która prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą skoncentrowaną w trzech segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe onshore/offshore, jednostki pływające. GPB wraz ze spółkami zależnymi przez ostatnie 10 lat wyprodukowały ponad 4000 sekcji lądowych wież wiatrowych, a także szereg trafostacji oraz komponentów dla morskiej energetyki wiatrowej.

W lutym ubiegłego 2022 ARP i Grupa Przemysłowa Baltic poinformowały o planach budowy fabryki morskich wież wiatrowych. Nowa fabryka została zaplanowana na gdańskiej wyspie Ostrów, gdzie znajduje się także GPB. Powierzchnia zaprojektowanej hali produkcyjnej wyniesie 38 000 m2, malarni 17 500 m2, a teren pod place odkładcze w ramach nowej inwestycji został oszacowany na ponad 93 000 m2.

GRI Renewable Industries, S.L. od 2008 roku rozwija działalność produkcyjną wież wiatrowych i kołnierzy w sektorze energii wiatrowej. Obecnie posiada 18 zakładów produkcyjnych w Hiszpanii, USA, Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, Indiach i RPA dostarczających wysokiej jakości wieże wiatrowe i kołnierze dla przemysłu energetyki wiatrowej na całym świecie.

Pomorska SSE realizuje także własne projekty związane z OZE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje także własne projekty mające na celu przejście polskiej gospodarki na model niskoemisyjny, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. 9 października odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej w Barcinie. Podobne inwestycje planowane są w Grudziądzu oraz Człuchowie. Z kolei w zeszłym roku zrealizowana została inwestycja w zielony dach z panelami fotowoltaicznymi na Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, dzięki czemu obiekt jest w znacznej części zasilany energią słoneczną.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz ze wszystkim spółkami zarządzającymi Polską Strefą Inwestycji obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia nowego systemu wsparcia inwestycji. W ciągu niecałych 5 lat (od września 2018 do końca sierpnia 2023) wydano w całym kraju łącznie 2255 decyzji o wsparciu. Wartość projektów inwestycyjnych przekroczyła kwotę - 109,5 mld zł, a inwestorzy zadeklarowali utworzenie 45 559 nowych miejsc pracy.