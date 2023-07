Polska firma będzie rozwijać projekty fotowoltaiczne w Rumunii

R.Power ma umowę inwestycyjną na rozwój 1 GWp projektów fotowoltaicznych w Rumunii.

Firma R.Power z siedzibą w Warszawie podała, że 17 lipca 2023 roku doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej na rozwój 1 GWp projektów fotowoltaicznych w Rumunii pomiędzy spółką R.Power Investment B.V. należącą do grupy R.Power oraz Eiffel Transaction Infrastructure z siedzibą w Paryżu należącą do grupy kapitałowej Eiffel Investment Group.

R.Power poinformowała, że rozpoczęcie współpracy uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej zgody na inwestycję zagraniczną udzielaną przez FDI Authority/Rumuńską Radę ds. Konkurencji zgodnie z prawem dotyczącym zagranicznych inwestycji obowiązującym w Rumunii (FDI Law) lub pisemnego potwierdzenie wydanego przez ten organ, że planowana inwestycja nie podlega FDI Law.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia, jak stwierdziła R.Power w komunikacie, Eiffel Transaction Infrastructure zamierza zainwestować do 26,5 mln euro w celu rozwoju wybranych projektów fotowoltaicznych w Rumunii.