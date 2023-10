Polska firma chce podbić zieloną energią niemiecki rynek

Supreme Energy z sektora odnawialnych źródeł energii wchodzi na niemiecki rynek. W przyszłym roku firma z Sopotu planuje też wejście na giełdę.

Supreme Energy z Sopotu, specjalizująca się w handlu systemami fotowoltaicznymi, pompami ciepła oraz magazynami energii, poinformowała kilka dni temu, że tworzy nowy oddział – Supreme Energy Deutschland z biurem operacyjnym w Berlinie, który jeszcze w październiku 2023 włączy się w struktury holdingu Supreme Global.

- Chcąc wykorzystać globalny potencjał branży OZE, już wkrótce zwiększymy nasz zasięg, dzięki ekspansji na rynek niemiecki. Jest to możliwe dzięki nowo powstającej spółce Supreme Energy Deutschland, części holdingu Supreme Global. Oficjalna sprzedaż usług ruszy w listopadzie, pracownicy są już zrekrutowani – powiedział Mateusz Wróbel, prezes zarządu Supreme Energy, cytowany w komunikacie.

– Niemcy były dla nas naturalnym wyborem. Rynek ten jest zdecydowanie bardziej dojrzały niż polski i daje możliwość osiągnięcia wysokich marż. Do tego regulacje sprzyjają atrakcyjnym inwestycjom w OZE. Na tym nie koniec, w dalszych planach mamy ekspansję na pozostałe rynki ościenne – dodał Mateusz Wróbel.

Spółka jest powiązana kapitałowo z firmą Supreme Global, założoną w marcu 2023 roku i chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie w 2024 roku, a wcześniej rozważa pierwotną publiczną emisję akcji (IPO).

Supreme Energy, zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, w I półroczu 2023 odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 15,4 mln zł wobec 12,7 mln zł w analogicznym okresie 2022.

Z kolei w 2022 roku, zgodnie z komunikatem, wypracowała ponad 30,3 mln zł przychodów, notując ich wzrost o 126 proc. rok do roku i osiągnęła około 3,5 mln zł zysku netto, co oznaczało ponad 5 krotny wzrost rok do roku.