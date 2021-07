Polska firma wykorzysta szyby do produkcji energii

ML System jest kolejną polską spółką, która rozwija nowe technologie fotowoltaiczne. Rozwiązania, nad którymi pracuje, mają pozwolić m.in. na produkcję energii elektrycznej przez szyby w oknach i samochodach.

W pierwszym kwartale 2021 r. wielkość przychodów ML System wyniosła 26,3 mln zł, a wartość inwestycji była na poziomie 10,5 mln zł.

Dzięki nowym projektom przychody ML System w roku 2024 r. mają przekroczyć 400 mln zł - to duży wzrost w porównaniu z 2020 r., kiedy przychody wyniosły 127,3 mln zł.

ML System nadal chce działać na rynku fotowoltaiki klasycznej oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV).

Energia z szyby



Niewidoczne zarówno dla ludzkiego oka jak i mikroskopów optycznych cząsteczki są w stanie pochłaniać i emitować fale elektromagnetyczną w ustalonym zakresie. Ta „umiejętność” pozwala zamieniać promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.



W prezentacji wynikowej za pierwszy kwartał 2021 r. podano, że projekt ma ruszyć w 2021 r., bez podania nazwy miesiąca.



Kolejny projekt inwestycyjny to 2D Glass, który ma zakończyć się w 2022 r. 2D Glass to szyba zespolona oparta na technologii kropki kwantowej jako powłoki selektywnej. Szyba poprawia, w odniesieniu do dotychczas stosowanych w branży szklarskiej szyb, parametry transmisji światła oraz izolacyjności termicznej i energetycznej.



Trzeci projekt inwestycyjny to Active Glass z zakończeniem planowanym na 2023 r. Active Glass to szyba zespolona, generująca energię elektryczną o masowym zastosowaniu. Cechą wyróżniającą Active Glass będzie m.in. rozmiar produktu - ok. 2 m x 4 m (dla porównania Quantum Glass ma wymiar maksymalny ok. 1,2 m x 2 m) oraz wyższe parametry transmisji energetycznej.

400 mln zł przychodów Spółka podkreśla, że z uwagi na wyraźne różnice w cechach, funkcjach i parametrach produkty Quantum Glass, 2D Glass oraz Active Glass będą miały różne zastosowanie.



Po rozpoczęciu produkcji tych produktów, przychody ML System w roku 2024 r. mają przekroczyć 400 mln zł - to duży wzrost w porównaniu z 2020 r., kiedy przychody wyniosły 127,3 mln zł.



Jednocześnie prowadzona ma być sprzedaż dotychczasowych produktów na rynkach z obszaru fotowoltaiki klasycznej oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV).



Realizacja projektów “nowej ery kwantowej” przebiega zgodnie z harmonogramem.