Polska firma z kontraktem przy elektrowni w Czarnobylu

Mostostal Kraków wyprodukował i dostarczył ponad 5,5 tys. ton konstrukcji stalowych kopuły zabezpieczającej reaktor nr 4 ukraińskiej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To jeden z wielu przykładów obecności polskich firm w sektorze jądrowym.

Prace bardziej wymagające

Dla przykładu wrocławskie fabryki General Electric wyprodukowały i dostarczyły w 2017 r stojan generatora do kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. W elektrowni tej zamontowano już korpus turbiny, której obróbkę termiczną wykonał w 2018 r. kędzierzyński Famet.Natomiast w styczniu 2019 r. warszawski APS Energia wyprodukował i wysłał stabilizatory zasilania UPS do Indii, które zostały zamontowane na budowanej tam, w technologii rosyjskiej, elektrowni jądrowej Kudankulam II.Nawet w okresie spowolnienia pandemicznego (rok 2020-2021) polskie firmy nie zwolniły tempa realizacji prac dla energetyki jądrowej, dla przykładu - polski oddział Ethos Energy wyprodukował 4 generatory prądu do fińskiej elektrowni jądrowej Loviisa a Rockfin dostarczył oprzyrządowanie pomocnicze turbiny dla tureckiej elektrowni jądrowej Akkuyu.Polskie przedsiębiorstwa sygnalizują, że prace w sektorze jądrowym są bardziej wymagające niż w innych sektorach energetyki konwencjonalnej czy petrochemii, jednakże są one znacznie bardziej rentowne.Istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem się współpracy z tą branżą jest znacznie dłuższa perspektywa realizacji projektu, co pozwala polskim firmom optymalniej zorganizować produkcję i alokować własne zasoby kadrowe. Zdobyte doświadczenia pozytywnie wpływają na jakość realizacji projektów w innych równie wymagających sektorach – lotniczym, kosmicznym czy off shore.Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska ponad 70 polskich firm w ostatnich 10 latach zrealizowało - w kooperacji z zagranicznymi koncernami - projekty dla elektrowni jądrowych lub zakładów wytwarzania paliwa jądrowego.