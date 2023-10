Polska firma zaszczepia wodorową rewolucję na całym świecie

Hynfra stawia na zielony wodór i amoniak w dekarbonizacji miast i przemysłu. Polska firma pracuje nad projektami, m.in. w Jordanii, Mauretanii, we Włoszech i na Ukrainie. W Polsce projekt wodorowego miasta ma być gotowy już za 3 lata.

Hynfra to polska firma specjalizująca się w technologiach do produkcji i wykorzystania odnawialnego wodoru i amoniaku. Spółka z jej udziałem - Jordan Green Ammonia - podpisała właśnie umowę z Ministerstwem Energii i Zasobów Mineralnych Jordanii na przygotowanie studium wykonalności projektu opartego na odnawialnym, zielonym wodorze.

Hynfra jest też inwestorem pierwszej w Polsce wodorowej spółki samorządowej. Projekt transformacji energetycznej Sanoka z udziałem wodoru ma już dopięte finansowanie etapu przygotowawczego. Teraz pora na pozyskanie niezbędnych pozwoleń i budowa będzie mogła ruszać.

Następna w kolejce do wodoryzacji jest ukraińska Bucza.

Polska firma chce budować fabrykę zielonego wodoru i zielonych paliw w Jordanii

15 października minister energii i zasobów mineralnych Jordanii Saleh Al-Kharabsheh podpisał z firmą Jordan Green Ammonia memorandum, oznaczające rozpoczęcie rocznego wstępnego studium wykonalności dla wielkoskalowych wodorowych projektów opartych na odnawialnych źródłach energii.

Jordan Green Ammonia (JGA) to założona w połowie roku spółka polskiej firmy Hynfra i emirackiej firmy chemicznej Fidelity Group, która chce rozwijać w Jordanii projekty zielonego wodoru i amoniaku.

Dzięki porozumieniu z jordańskim rządem, spółka z udziałem polskiej firmy będzie mogła rozpocząć analizy budowy fabryki na terenach w pobliżu portu w Akabie. Docelowo produkowane w niej mają być wodór i zielone paliwa z wykorzystaniem odsolonej wody morskiej przy użyciu dedykowanej energii odnawialnej.

JGA dostarczy szczegółowy plan prac określający "kluczowe kamienie milowe" projektu. Raport techniczny będzie zawierał kompleksową wstępną ocenę wykonalności całego łańcucha wartości projektu, obejmującego energię odnawialną, magazynowanie energii, przesył energii i produkcję zielonego wodoru/amoniaku.

To dopiero pierwszy krok. Jednak jeśli analizy przyniosą korzystne wyniki, jordańskie ministerstwo energii i zasobów mineralnych zapewnia, że jest przygotowane do zawarcia oficjalnej umowy ramowej, która doprowadzi do zawarcia ostatecznej umowy inwestycyjnej.

Po Jordanii rozmowy o wodorowych projektach w Mauretanii i we Włoszech

Projekt w Jordanii, o którym mówił nam tuż przed podpisaniem porozumienia prezes Hynfry, to kolejny punkt na wodorowej mapie polskiej firmy. Hynfra w portfolio ma w tej chwili także inne międzynarodowe projekty dotyczące zielonego wodoru i amoniaku.

- Prowadzimy także rozmowy w Mauretanii, domykamy dwa projekty we Włoszech, na Sycylii - mówił WNP.PL Tomoho Umeda podczas konferencji Precop28. - Pojawia się coraz więcej projektów, umiemy coraz więcej, jeśli chodzi o przeprowadzanie tego najtrudniejszego, początkowego etapu inwestycji - dodał prezes Hynfry.

Najtrudniejszego, bo obarczonego wieloma ryzykami. Trudno na tak wczesnym etapie prac nad projektem przekonać do zaangażowania się instytucje finansowe, wszak mówimy o inwestycjach w zielony wodór, które dopiero raczkują. Jednak znajdują się inwestorzy i to prywatni, którzy gotowi są zaangażować swój prywatny w kapitał w wodorowe projekty.

Hynfra zdekarbonizuje system ciepłowniczy w Sanoku. Projekt nabiera rozpędu

W portfolio Hynfry obecnie najbardziej zaawansowane jest przedsięwzięcie realizowane w Polsce. Mowa o wodorowym projekcie w Sanoku, który zakłada m.in. modernizację systemu ciepłowniczego oraz budowę nowych, odnawialnych, opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii w mieście.

Hynfra jest inwestorem realizującej ten projekt spółki Hydro Sanok. To pierwsza w Polsce wodorowa spółka samorządowa, w którą zaangażowany jest także miasto Sanok, województwo podkarpackie oraz rząd. Prace postępują szybko.

- Domknęliśmy już finansowanie całego etapu developmentu (przygotowania inwestycji - przyp.red.), od studiów wykonalności przez projekt budowlany, wszystkie pozwolenia, umowy offtake, a także kwestie zabezpieczenia terenu - wylicza Tomoho Umeda, podkreślając, że mowa o pokaźnych kwotach, dlatego tak ważne było pozyskanie środków na ten etap realizacji inwestycji.

Prywatny inwestor uwierzył w projekt Hynfry. Sanok ma być wodorowy już w 2026 r.

- Co więcej, finansowanie udało się zabezpieczyć od inwestora prywatnego, co pokazuje, że prywatny kapitał docenił nasz projekt, jego wykonalność i zdecydował się zaryzykować własne pieniądze - podkreśla Tomoho Umeda.

Inwestorem jest Adam Nawrocki, założyciel chemicznej firmy Adob, która stała się największym producentem nawozów dolistnych w Polsce i wchodzi obecnie w skład międzynarodowego konglomeratu Nouryon.

We wrześniu 2023 r. Hynfra podpisała z Adamem Nawrockim umowę inwestycyjną na sfinansowanie pierwszego i najtrudniejszego etapu rozwój projektu, którego zwieńczeniem będzie pozwolenie na budowę.

- Teraz musimy doprowadzić projekt do etapu gotowości do budowy, czyli „ready to build”, uzyskać decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę. To otworzy nam prostą ścieżkę do wbicia pierwszej łopaty i rozpoczęcia realizacji projektu – mówi Tomoho Umeda.

Jak przekonuje prezes Hynfry, ze sfinansowaniem samej budowy nie będzie problemu, bo nie brakuje instytucji finansowych chętnych do zaangażowania w inwestycje na takim zaawansowanym etapie, bez wszystkich początkowych ryzyk.

Hynfra planuje rozpoczęcie prac budowlanych w 2025 r. Pod koniec 2026 r. wodorowy projekt w Sanoku ma być oddany do eksploatacji.

Hynfra chce dekarbonizować wodorem także Ukrainę

Sanok będzie wzorcowym projektem, ale nie jedynym. Hynfra - wraz z japońskimi partnerami - już planuje taką samą inwestycję w ukraińskim mieście Bucza.

- Bucza będzie kopią Sanoka, tylko w trochę większej skali, bo Sanoku powstanie 100-hektarowa certyfikowana zielona strefa przemysłowa. W Buczy będą to 3000 hektarów. W tej chwili domykamy rozmowy z rządem japońskim na temat finansowania wszystkich etapów projektów. Dla Japonii będzie to forma pomocy dla pogrążonego w wojnie kraju. Mamy ukraińskiego partnera, bardzo doświadczoną firmę inżynierską Utem, która jeszcze w czasach sowieckich zbudowała 80 proc. ukraińskiego systemu ciepłowniczego – mówi Tomoho Umeda, podkreślając, że ukraiński projekt oprócz aspektu dekarbonizacyjnego i zielonej reindustrializacji, ma jeszcze inny ważny wymiar – bezpieczeństwa energetycznego.