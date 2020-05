Polska fotowoltaika łączy siły i przyspiesza

Polskie firmy z branży fotowoltaiki podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Aleksander Majchrowicz, prezes Hanplast twierdzi, że fotowoltaika wymaga regulacji dotyczących norm i certyfikatów. Jego zdaniem należy wesprzeć utworzenie jednostki dopuszczającej wyroby PV do sprzedaży w kraju i na rynkach zagranicznych (obszar akredytacji, badań i certyfikacji).Prezes Hanplast postuluje również zwiększenie wsparcia finansowego dla przemysłu PV m.in. poprzez włączenie do współpracy takich instytucji jak Polski Funduszu Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. Ma także nadzieję, na zaangażowanie Rządu RP we wpisanie inicjatywy polskich firm branży PV w nowe unijne ramy finansowe.Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO zwraca uwagę na znaczenie wsparcia firm przemysłowych krajowymi programami badawczo-rozwojowymi nakierowanymi na wielkoskalowe wdrożenia oraz wsparcie ich udziału w unijnym programie Horyzont 2021-2027.- Uwzględniając priorytety badawcze UE, rozwój i wdrożenia na większą skalę produkcji krajowej ogniw i modułów powinny się koncentrować zarówno na krzemie (na największą skalę) jak i na nowych technologiach takich jak CIGS, energetyczne szyby w formule „kropek kwantowych” lub ogniwa tandemowe oparte np. na perowskitach - mówi Grzegorz Wiśniewski.Jak dodaje, w celu zapewnienia wiodącej roli firm w krajowych programach badawczych postuluje finansowanie w pierwszym etapie programów B+R opracowania studiów wykonalności i analiz rynkowych na wdrażanie w firmach nowych rozwiązań i technologii PV.Polscy producenci PV mają wystarczający potencjał, kompetencje i zaplecze badawcze do rozwoju i zwiększenia produkcji modułów, ogniw i innych komponentów technologii fotowoltaicznej (w tym mocowań, wyrobów przemysłu szklarskiego) oraz zdolność do ciągłego wdrożenia do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii.Deklaracja polskich firm fotowoltaicznych została objęta patronatem honorowym wiceministra klimatu Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii.Ireneusz Zyska na antenie Radia Kraków poinformował, że "kluczowe polskie firmy, producenci paneli fotowoltaicznych prowadzą rozmowy na temat stworzenia konsorcjum, które mogłoby rywalizować na rynkach europejskich z producentami chińskimi".Minister dodał, że chodzi też o to, by starać się wejść w nisze gospodarcze, które do tej pory były domeną m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE. Potwierdził, że ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.Wobec informacji o podpisanej deklaracji, minister Zyska wyraził nadzieję na możliwość szerokiego porozumienia rządu z partnerami przemysłowymi z branży fotowoltaicznej i zapewnił o gotowości do wspólnego poszukiwania zachęt do rozwoju krajowego potencjału produkcyjnego zgodnych z zasadami pomocy publicznej.Zadeklarował wsparcie w dołączeniu porozumienia polskich firm do projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (tzw. EU IPCEI).Globalna pandemia uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w pierwszym kwartale 2020 r. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej.Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.W ramach ochrony europejskich gospodarek przed negatywnymi skutkami pandemii przywódcy UE w kwietniu 2020 r. zatwierdzili pakiet antykryzysowy o wartości 540 mld euro. Zapowiadają, że zielona energetyka będzie ważnym składnikiem europejskich działań antykryzysowych i inwestycji w transformację ekologiczną.Jednocześnie potwierdzili, że Europejski Zielony Ład jest niezbędny do integracji działań na rzecz zapewnienia trwałej strategii wzrostu całej UE.Ważnymi dla OZE instrumentami zielonego ładu są wsparcie dla innowacji i ochrona rynku przez graniczny podatek węglowy. Europejskie firmy i instytucje naukowe dostrzegły w szczególności potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w UE. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z UE, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja z silnym poparciem przemysłu, w tym polskich firm, dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.