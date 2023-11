Polska fotowoltaika stoi przed ogromną szansą w rolnictwie

W Polsce nie ma wielkoskalowych farm agrowoltaicznych - ze względu na brak ram prawnych. Branża proponuje, żeby agrowoltaikę uznać za infrastrukturę towarzyszącą produkcji rolnej.

Agrowoltaika to połączenie na tym samym obszarze produkcji rolnej i produkcji energii elektrycznej w instalacjach PV. W Polsce, jak wynika z informacji Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF), nie ma jeszcze wielkoskalowych farm agrowoltaicznych.

- Jeśli chodzi o możliwości rozwoju agrowoltaiki w Polsce, głównym problemem jest brak ram prawnych - mówi Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej PSF ds. agrowoltaiki.

PSF proponuje, żeby agrowoltaikę uznać za infrastrukturę towarzyszącą produkcji rolnej. Według Romana Karbowego umożliwiłoby to lokalizowanie agrowoltaiki na ziemiach wszystkich klas gruntów ornych, bez zmiany przeznaczenia gruntów.

Agrowoltaika (agroPV) to połączenie na tym samym obszarze dwóch rodzajów działalności - produkcji rolnej i produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.

Ewa Magiera, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF) wspierającego rozwój wielkoskalowej energetyki słonecznej, wskazuje, że dualne wykorzystanie gruntów rolnych może być częścią odpowiedzi zarówno na wyzwania wynikające z konieczności transformacji energetyki, jak i te, przed którymi staje dzisiaj rolnictwo.

Inwestorzy szukają możliwości rozwijania projektów agroPV pomimo istniejących barier

- Rozwijanie agrowoltaiki przyczyniłoby się do zwiększenia mocy zainstalowanej PV w Polsce poprzez zwiększenie dostępności gruntów przy optymalnym wykorzystaniu sieci elektroenergetycznej w obszarach dotychczas wyłączonych z możliwości lokalizowania farm PV - mówi Ewa Magiera.

To dobre rozwiązanie także dla sektora rolniczego.

- Pozwala produkować czystą energię bez konieczności wyłączania z użytkowania gruntów rolnych, a dla rolników to dodatkowe przychody z dzierżawy gruntów - dodaje Ewa Magiera.

Jednocześnie, jak mówi prezes PSF, agrowoltaika to dla rolników także ważna odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu, bo rolnictwo boryka się z coraz bardziej nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi, a fotowoltaika chroni uprawy przed gradobiciem czy suszą.

W polskich dokumentach rządowych pierwsze wzmianki na temat agrowoltaiki pojawiły się w grudniu 2021 r. w podpisanym wówczas porozumieniu sektora branży PV z rządem. Chodziło m.in. o nakreślenie definicji agrowoltaiki i planu jej rozwoju.

- Nie doczekaliśmy się jednak żadnych zmian regulacyjnych, a bariery rozwojowe nadal wstrzymują potencjał tej gałęzi fotowoltaiki - zauważa Magiera.

Jak jest w innych krajach? Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agroPV w PSF, wskazał, że 14 państw członkowskich Unii Europejskiej planuje wspierać fotowoltaikę w ramach planów Wspólnej Polityki Rolnej, a PSF podało, że do grupy krajów, które wspierają agroPV, należą m.in. Włochy i Austria.

- Inwestorzy szukają możliwości rozwijania projektów agroPV, pomimo istniejących barier. Wielu z nich prowadzi proces permitingowy - na wczesnym etapie rozwoju, jednak dotychczas nie ma w Polsce działających wielkoskalowych farm agrowoltaicznych - mówi Ewa Magiera.

Polskie prawo nie przewiduje agrowoltaiki. Można to zmienić w prosty sposób

Według Romana Karbowego głównym problemem jeśli chodzi o możliwości rozwoju agrowoltaiki w Polsce jest brak ram prawnych, bo prawo po prostu nie przewiduje agrowoltaiki.

- Nasza wizja jest taka, żeby stworzyć możliwości wdrożenia agrowoltaiki w Polsce przy jak najmniejszej ingerencji w już istniejące rozwiązania prawne. W związku z tym proponujemy, żeby agrowoltaikę uznać za infrastrukturę towarzyszącą produkcji rolnej - mówi Roman Karbowy.

Wyjaśnia, że wskazane rozwiązanie umożliwiałoby, z uwzględnieniem innych przepisów, lokalizowanie agroPV na ziemiach wszystkich klas gruntów ornych, włącznie z wyłączonymi obecnie z innego użytkowania niż rolne gruntami klas I-III, bez zmiany przeznaczenia gruntów. Zaznacza, że wskazany zapis rozwiązywałby też problemy podatkowe, bo wtedy elementy konstrukcyjne podlegałaby po prostu podatkowi od budowli.

PSF w raporcie „Agrowoltaika w Polsce. Nowoczesne rolnictwo napędzane energią Słońca” podaje, że obecnie wyróżnić można trzy typy stosowanych instalacji agroPV.

Pierwszy to instalacje PV montowane na specjalnych konstrukcjach ponad uprawianymi roślinami, możliwe też do wykorzystania przy hodowli zwierząt (montaż nad pastwiskami). Drugi typ agroPV to instalacje montowane na gruncie, między rzędami upraw. Wreszcie w grę wchodzi też agroPV zintegrowana ze szklarniami. To rozwiązanie polega na pokryciu modułami PV szklarni.

Roman Karbowy podkreśla, że oczywiście nie wszystkie uprawy można połączyć z PV.

- Najlepiej do tego nadają się uprawy wieloletnie. Sądzimy, że w Polsce fotowoltaikę można połączyć m.in. z uprawami malin, borówki amerykańskiej i sadami jabłoniowymi - mówi Roman Karbowy.

Do końca 2025 roku obowiązują przepisy przejściowe, ważne dla lokalizacji farm fotowoltaicznych

Dr Dariusz Mańka, dyrektor ds. prawnych i regulacji PSF, wyjaśnia, że obecnie formalne możliwości lokalizowania farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych są zróżnicowane w zależności od klasy tych gruntów.

- W przypadku klas I-III takie inwestycje wymagają uprzedniej zmiany ich przeznaczenia za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, co jest czasochłonne i bardzo kosztowne. W rezultacie farmy PV powstają w praktyce na gruntach klas IV-VI, ale i tak oznacza to zmianę klasyfikacji działek z działalności rolnej na działalność gospodarczą, co wiąże się m.in. z większymi podatkami, ryzykiem braku dopłat - mówi Dariusz Mańka.

- Umożliwienie łączenia funkcji rolnej i produkcji energii na tej samej nieruchomości rolnej, co zakłada koncepcja agroPV, wymagałoby istotnej reorientacji systemu ochrony gruntów - dodaje.

Agrowoltaika jest droższa niż zwykłe farmy PV, ale w wielu krajach nie jest to przeszkoda

Przypomina, że po zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym gminy mają do końca 2025 roku uchwalić plany ogólne, które zastąpią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i z którymi będą musiały być zgodne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co ma znaczenie dla sektora PV.

- Po 2025 roku z nielicznymi wyłączeniami dotyczącymi małych instalacji i gruntów klas V-VI nie będzie już można lokalizować farm PV inaczej niż na podstawie planów miejscowych i to niezależnie od tego, czy w danej gminie będzie wtedy plan ogólny - mówi Dariusz Mańka.

Do końca 2025 roku, chyba że gmina uchwali wcześniej plan ogólny, obowiązują przepisy przejściowe, które do momentu uchwalenia planu ogólnego, ale nie dłużej niż do końca 2025 r., umożliwiają lokalizowanie farm PV na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

- To łatwiejsze niż procedura uchwalania czy zmiany planu miejscowego. Gdyby odpowiednio wcześnie zostały wprowadzone regulacje postulowane przez PSF, to z tych przepisów przejściowych mogłaby też skorzystać agrowoltaika - wskazuje Dariusz Mańka.

Zdaniem Romana Karbowego, gdyby wdrażanie agrowoltaiki stało się możliwe, to początkowo następowałoby to raczej przez dzierżawę gruntów dla inwestorów PV niż poprzez inwestycje przedsiębiorców rolnych, "bo teraz większość energetycznego know-how jest w branży PV".

- Warto też wskazać, że agrowoltaika jest obecnie droższa od normalnych inwestycji w PV m.in. ze względu na większe koszty konstrukcji montażowych i rzadziej rozstawiane panele. To oznacza też, że trudno powiedzieć, o ile agrowlotaika może być droższa niż klasyczna instalacja PV, bo w przypadku agrwolotaiki każda instalacja będzie musiała być kalkulowana odrębnie - mówi Roman Karbowy.

W Europie, jak wskazuje PSF w przywołany wcześniej raporcie, prototypowe instalacje agroPV powstały w Austrii (2004), we Włoszech (2009), a od 2015 roku ich wdrożenia przyspieszyły, wraz z projektem Apv-Resola prowadzonym przez Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

PSF podało w ww. raporcie, że na całym świecie, według danych za 2022 rok, zainstalowano ponad 14 GWp systemów agroPV. Natomiast według danych portalu Our World in Data na koniec 2022 roku moc zainstalowana energetyki słonecznej wynosiła 1053 GW.