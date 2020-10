Polska fotowoltaika w przełomowym momencie

Przed polskimi producentami urządzeń dla fotowoltaiki otwierają się dobre perspektywy wejścia na rynki innych państw. To dla nas szansa - okienko czasowe, które powinniśmy wykorzystać – mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Własna produkcja paneli kontra konkurencja z Chin

Wielkie, europejskie perspektywy...

- Do tej pory mechanizm, w ramach którego funkcjonują prosumenci, działa w ten sposób, że w zasadzie traktują oni sieci elektroenergetyczne jako darmowy magazyn energii. To zabija możliwości wprowadzania w sposób zorganizowany i rynkowy magazynów energii: jeżeli nie ma potrzeby magazynowania energii, to oczywiście nie możemy rozwinąć rynków magazynów energii. Ten przepis utrudnia także wprowadzanie fotowoltaiki na rynek. Czeka nas dyskusja, jak zmienić ten mechanizm... Jeżeli byłby dobrze zaplanowany i jednocześnie obserwowaliśmy sygnały rynkowe dotyczące cen energii, to być może w latach 2022-23 prosumenci mogliby wejść na rynek – ocenia Grzegorz Wiśniewski.Jego zdaniem, jeżeli nadal utrzymają się ceny regulowane i nie pojawi się impuls ekonomiczny, to program Mój Prąd powinien zostać przedłużony, choć może z niższym wsparciem.Polscy producenci paneli fotowoltaicznych chcą mocno zwiększyć produkcję w Polsce. Czy to jednak uzasadnione ekonomicznie, skoro widać napływ tańszych paneli z Chin?- Warto się zastanowić, z czego wynika niska cena produktów chińskich. Otóż w dużej mierze z tego, że w ciągu ostatniej dekady Chińczycy przeszli na wielkoskalową produkcję. Dziesięć lat temu fabryki chińskie miały zdolności produkcyjne 50-100 MW rocznie - teraz to 2-3 tys. MW, fabryki europejskie, w tym polskie, pozostały zaś na poziomie 50 czy 100 MW. Jeżeli chcemy konkurować, musimy zwiększyć skalę produkcji i wtedy możemy zredukować ceny o 20 proc. – wylicza Grzegorz Wiśniewski.Przypomina, że Unia Europejska próbowała chronić rynek europejskich producentów urządzeń fotowoltaicznych, wprowadzając cła antydumpingowe i antysubsydyjne, kiedy dekadę temu Chiny silnie wsparły własne firmy - zarówno firmy produkcyjne, jak i własny rynek wewnętrzny. Niestety, UE oraz Stany Zjednoczone wycofały się z tych ceł.- Dlatego to nie są równe warunki gry. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapowiedź wprowadzania granicznego podatku węglowego. Nie wiemy, jaką będzie on miał wysokość na jedną tonę CO2 w produktach kupowanych poza UE, ale jeżeli byłoby to w granicach 50 euro - można by zakładać, że produkty chińskie staną się droższe o 10 proc. – ocenia Grzegorz Wiśniewski.Do europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) ma też zostać wprowadzany transport lotniczy i morski, a więc i koszty transportu wzrosną, co może skutkowac kolejnymi 10 procentami wzrostu kosztów produktów z Chin.No i ostatnia kwestia... Chociaż produkcja ogniw fotowoltaicznych i modułów budowanych z ogniw w Europie spadła, to bardzo dobrze pracują europejskie laboratoria badawcze i pojawiają się nowe technologie.- Chińskie i azjatyckie firmy zainwestowały w gigafabryki oparte na starych technologiach, my zaś możemy zyskać na sprawności i na efektywności, ale również na tym, że nasze produkty będą miały niski ślad węglowy. Wsparcie europejskiej wartości dodanej wpłynie na poprawę konkurencyjności. Te wszystkie elementy powodują, że możemy mówić o powrocie produkcji fotowoltaicznej do Europy. Mamy w Polsce olbrzymią szansę, gdyż nasz kraj jest 4.-5. rynkiem w Europie pod względem wielkości nowych mocy; inwestujemy rocznie 4-5 mld zł, a będzie jeszcze więcej – podkreśla Grzegorz Wiśniewski.Jak zapewnia, polskie produkty przemysłowe mogłyby się na tym rynku wesprzeć. A jednocześnie, skoro utrzymuje się popyt na fotowoltaikę w UE, gdzie buduje się w granicach 15-20 GW mocy fotowoltaicznych rocznie (Unia zaledwie w kilku procentach pokrywa tu swe potrzeby własną produkcją), to mamy szansę eksportować na bardzo stabilne, dobre, wysoko płatne rynki europejskie.- To dla nas szansa - okienko czasowe, które powinniśmy wykorzystać – zaznacza Grzegorz Wiśniewski.Polskie firmy z branży fotowoltaiki podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10 proc. całych europejskich zdolności produkcyjnych.Rozmowę z Grzegorzem Wiśniewskim przeprowadziliśmy podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczegow Katowicach