Polska giełda integruje europejski rynek energii

Łączenie rynków energii elektrycznej w UE to proces bardzo techniczny a w związku z tym dość skomplikowany i bynajmniej nie widowiskowy. Nie towarzyszą mu tak spektakularne wydarzenia jak na przykład budowom wielkich elektrowni, ale z punktu widzenia odbiorców energii ma niebagatelne znaczenie, bo służy konwergencji cen energii i przez to budowaniu tzw. dobrobytu społecznego - mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE).

- TGE jest w stałej komunikacji z uczestnikami rynku, z którymi prowadzimy konsultacje co do oczekiwanych przez nich produktów czy też bardziej ogólnych, systemowych rozwiązań. W taki właśnie trybie zostały wypracowane rozwiązania dotyczące waluty notowań i rozliczeń produktów w ramach projektu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling - SIDC) oraz na rynku dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling - SADC).W efekcie uzgodnień z uczestnikami rynku TGE jest jedyną giełdą w Polsce o statusie NEMO, która oferuje swoim klientom możliwość handlu i rozliczeń transakcji na europejskim rynku energii elektrycznej w polskiej walucie. Dzięki temu klienci TGE nie ponoszą ryzyka walutowego, które ma miejsce w przypadku korzystania z innych NEMO działających w Polsce. Tu warto dodać, że w przypadku handlu na rynku SIDC koszty związane z ryzykiem walutowym TGE bierze na siebie i nie obciąża tymi kosztami swoich klientów.- Faktycznie kolejny krok w rozwoju handlu energią na rynku dnia następnego w Polsce został zrobiony kilka lat po uruchomieniu połączenia ze Szwecją. Stało się to po zbudowaniu i uruchomieniu połączenia elektroenergetycznego Polski z Litwą, gdzie handel energią elektryczną rozpoczął się 5 lat później i zapewnił de facto połączenie systemu energetycznego państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii poprzez Polskę z systemem energetycznym Europy Zachodniej.Czekaliśmy kilka lat na udostępnienie zdolności przesyłowych na granicy z Litwą, ponieważ do 2015 roku handel na kierunkach zachodnim i południowym nie był możliwy. Tak zwane przepływy kołowe energii generowane przez niemieckie farmy wiatrowe blokowały na granicy zachodniej i południowej moce przesyłowe dostępne dla handlu.- TGE bierze udział w projektach regionalnych Interim Coupling oraz CORE Flow Based Market Coupling, które dotyczą rynku dnia następnego energii elektrycznej. Projekt Interim Coupling obejmuje granice pomiędzy strefami cenowymi Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji Węgier.Mamy nadzieję, że na początku czerwca będzie wdrożony Interim Coupling, czyli model przejściowy przed wdrożeniem przez operatorów modelu docelowego Flow Based Market Coupling, który udostępni zdolności przesyłowe do transakcji na giełdzie, na platformach prowadzonych przez NEMO w szczególności na granicach Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją. To będzie duża zmiana jakościowa na polskim rynku energii, bo Niemcy i Czechy należą do głównych kierunków wymiany transgranicznej energii pomiędzy naszymi krajami.- Z punktu widzenia rozwoju TGE na arenie międzynarodowej ważny był 2017 rok. Wówczas rozpoczęliśmy działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC), a dzięki zastosowaniu systemu informatycznego SAPRI, dostarczonego przez firmę Nasdaq, do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, znaleźliśmy się w grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania w usługach giełdowych na rynku dnia następnego.- TGE, dokładnie w listopadzie 2019 roku uruchomiła transgraniczny rynek dnia bieżącego energii elektrycznej w modelu XBID (Cross Border Intraday Coupling), który łączy krajowe rynki dnia bieżącego energii elektrycznej w ramach UE i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy. Mechanizmem jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej objęte są połączenia elektroenergetyczne Polski ze Szwecją, Litwą, Niemcami i Czechami.Łączenie giełdowych krajowych i unijnych rynków energii elektrycznej dnia bieżącego to jeden z największych, najtrudniejszych i wielopłaszczyznowych projektów, w jakie byliśmy zaangażowani jako cała organizacja. Rynek dnia bieżącego funkcjonuje teraz 24 godziny na dobę i daje możliwość zgłoszenia zleceń kupna - sprzedaży energii na nawet na 1 godzinę przed dostawą. Głównym skutkiem europejskiego rynku dnia bieżącego energii elektrycznej jest wzrost obrotów na rynku spotowym. Uruchomienie RDB w modelu XBID, już w pierwszym pełnym miesiącu (grudzień 2019) spowodowało 43-krotny wzrost wolumenów rok do roku.- Nie jest to handel bez ograniczeń. O możliwościach wymiany transgranicznej decydują głównie możliwości przesyłowe udostępniane w danym okresie czasu przez operatorów systemów przesyłowych. Przykładowo sprzedawca energii z Hiszpanii będzie mógł zgłosić ofertę sprzedaży na rynku polskim tylko wtedy, jeśli na wszystkich kolejnych granicach, aż do granicy niemiecko-polskiej, będą dostępne możliwości przesłania energii.Należy też dodać, że europejski system sieci przesyłowych to system naczyń połączonych, a zatem to, że energia została kupiona na przykład w Hiszpanii przez polskiego nabywcę nie oznacza, że przepłynie ona aż do Polski. Będzie ona wprowadzona do sieci w Hiszpanii i zapewne tam zużyta, a polski odbiorca faktycznie dostanie energię z polskich źródeł lub z importu pochodzącego od naszych sąsiadów.- Poza tymi wymienionymi już wcześniej, identyfikuje jeszcze wiele zalet wyboru TGE jako partnera, za pośrednictwem którego uczestnicy rynku mogą w pełni realizować swoje strategii handlowe na hurtowym rynku energii elektrycznej. Natomiast skupię się na trzech bardzo ważnych z mojego punktu widzenia.Po pierwsze jesteśmy blisko naszych klientów i staramy się wsłuchiwać w ich potrzeby oraz oczekiwania co do produktów i usług przez nas świadczonych. Mamy stałą, wyspecjalizowaną kadrę, która od wielu lat każdego dnia staje na wysokości zadania, aby wypełniać nasze zobowiązania wobec uczestników rynku oraz służyć pomocą w każdym aspekcie związanym z obsługą obrotu giełdowego.Po drugie oferujemy różne modele współpracy. Uczestnicy rynku, w zależności od swoich potrzeb, mają do wyboru bezpośrednie działanie na TGE jako członek giełdy lub za pośrednictwem domu maklerskiego, co jak oceniam w przypadku konkurencji nie jest już takie oczywiste.Po trzecie firmy korzystające z usług Grupy TGE mają możliwość nie tylko zawierania transakcji na rynku spot oraz rynku terminowym „pod jednym dachem”, ale także ich rozliczania za pośrednictwem naszej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. TGE w przeciwieństwie do konkurencyjnych NEMO umożliwia swoim klientom saldowanie pozycji w dostawie z transakcji o dłuższym i krótszym okresie wykonania.