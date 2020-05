Polska gospodarka musi zacząć od nowa. Strategia już jest

Polska musi wykorzystać wielką strategię Europejskiego Zielonego Ładu, abyśmy mogli zacząć gospodarkę od nowa. Tak, jak 30 lat temu - po ruinie gospodarki socjalistycznej - zaczynaliśmy od nowa, dziś również musimy zacząć od nowa - podkreślił podczas EEC Online europoseł Jerzy Buzek.

Globalizacja na nowo

Dodał, że musimy postawić nowe gałęzi energetyki i przemysłu, a kryzys powinien stanowić bodziec do tych działań - podobnie jak w 1989 r., gdy kryzys stanowił impuls do radykalnej transformacji gospodarczej.Buzek, odnosząc się do przyszłości Unii Europejskiej, mówił także o globalizacji. W jego opinii, pandemia koronawirusa spowoduje konieczność analizy skutków globalizacji. Potrzebne będzie wskazanie tego, które łańcuchy dostaw są kluczowe i nie powinny być lokowane poza Unią Europejską.Dotyczy to przede wszystkim leków, które w dużej mierze UE sprowadza z Chin, podobnie jak w przypadku metali ziem rzadkich czy paneli fotowoltaicznych. Dlatego nadmiernie uzależnienie się od dostaw niektórych produktów obniża poziom bezpieczeństwa unijnej gospodarki.W tym kontekście Buzek zwrócił też uwagę na dbałość o budżet UE przy jednoczesnej ochronie gospodarki i firm. Służyć może temu przede wszystkim nowy podatek węglowy dla produktów importowanych do UE, a także podatek cyfrowy.