Polska Grupa Energetyczna podała wyniki

Grupa PGE po trzech kwartałach 2022 osiągnęła 51,98 mld zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku oznacza wzrost o 58 proc. notując 3,94 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy PGE, a więc o 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021.

Grupa PGE w pierwszy trzech kwartałach 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 wyprodukowała mniej prądu, sprzedała mniej prądu odbiorcom końcowym i dostarczyła klientom mniej prądu

Raportowany zysk EBITDA grupy PGE za III kw. 2022 był gorszy niż rok wcześniej, a za trzy kw. 2022 większy; powtarzalna EBITDA była lepsza licząc rok do roku zarówno w III kw. 2022 jak za pierwsze trzy kwartały 2022.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez grupę PGE w III kw. 2022 wyniosły około 2 mld zł rosnąc rok do roku o 136 proc., a w pierwszych trzech kwartałach 2022 sięgnęły blisko3,9 mld zł rosnąc rok do roku o 23 proc.



PGE opublikowała wyniki pooperacyjne i finansowe za III kwartał 2022 i za pierwsze trzy kwartały 2022.

Okresy te w działalności produkcyjnej licząc rok do roku charakteryzował spadek produkcji energii elektrycznej, na co wpływ miał m.in. spadek produkcji prądu z węgla kamiennego i gazu.

Wyniki finansowe na poziomie powtarzalnego zysku EBITDA ( zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) , były lepsze licząc rok do roku zarówno w III kwartale 2022 jak za pierwsze trzy kwartały 2022.

W III kwartale spadek produkcji prądu o 9 proc. ,a po trzech kwartałach o 5 proc.

Grupa PGE w III kwartale 2022 wyprodukowała około 16 TWh energii , czyli o 9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021, bo mniej energii elektrycznej wyprodukowały m.in. elektrownie węglowe i elektrociepłownie gazowe.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 produkcja wyniosła 48,3 TWh energii ,czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej., a ten spadek to głównie efekt niższej produkcji z węgla kamiennego i gazu ziemnego.

W III kwartale 2022 produkcja prądu z węgla brunatnego była o 3 proc. większa niż rok wcześniej, a pierwszych trzech kwartałach 2022 była większa o 9 proc. niż w analogicznym okresie 2021.

Z kolei produkcja prądu z węgla kamiennego w III kw 2022 licząc rok do roku zmalała o 22 22 proc., a po trzech kwartałach 2022 była o 21 proc. mniejsza niż rok wcześniej, przy- jak znaczyła spółka mocno rosnących cenach węgla kamiennego i trudnej sytuacji rynkowej.

Produkcja energii z OZE w III kwartale 2022 wyniosła 0,35 TWh (-30 proc. rok do roku),a po trzech kwartałach 202 sięgnęła 1,7 TWh (+1 proc. rok do roku).

Produkcja prądu w farmach wiatrowych wzrosła w ciągu 9 miesięcy 2022 rok do roku o 18 proc., ale produkcja zielonego prądu została ograniczona przez remont w elektrociepłowni Szczecin na biomasę.

Wolumeny produkcji ciepła w III kwartale 2022 i w pierwszych trzech kwartałach 2022 były rok do roku mniejsze przy wyższych średnich temperaturach zewnętrznych w sezonie grzewczym.

W III kwartale 2022 wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej sięgnął 8,9TWh (-4 proc. rok do roku), a w pierwszych trzech kwartałach 2022 wyniósł 27,5 TWh (-1 proc. rok do roku) i był pod wpływem post-covidowego trendu spadkowej konsumpcji gospodarstw domowych.

W III kwartale 2023 sprzedaż prądu do odbiorców końcowych była na poziomie 8,3TWh (- 10 proc. rok do roku),a w pierwszych trzech kwartałach 2022 wyniosła 25,7 TWh (-8 proc. rok do roku).

Powtarzalna EBITDA wyższa zarówno w III kwartale jak i po trzech kwartałach

W III kwartale 2022 grupa PGE osiągnęła powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,3 mld zł ( 20 proc. rok do roku), a po trzech kwartałach 2022 na poziomie 6,5 mld zł (+6 proc. rok do roku).

EBITDA powtarzalna, jak podała spółka wzrosła głównie dzięki wyższym marżom w segmentach Energetyka Odnawialna i Obrót, które zrekompensowały gorsze wyniki na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.

Powtarzalna EBITDA Energetyki Konwencjonalnej w III kwartale 2022 spadła do 0,6 mld zł (-16 proc. rok do roku) i do około 1 mld zł (-44 proc. rok do roku ) po trzech kwartałach 2022.

Marże w segmencie jak podała spółka spadały w związku z gwałtownie rosnącymi kosztami węgla kamiennego. Wyższe były również koszty stałe. W III kwartale wyniki były okresowo wspierane przez wyższe ceny spot energii elektrycznej.

Grupa podała, że na poziomie powtarzalnej EBITDA ciepłownictwo było bliskie progu rentowności w III kwartale ( -0,01 mld zł), a po trzech kwartałach 2022 EBITDA segmentu była na poziomie 0,04 mld zł (-95 proc. rok do roku.).

PGE podała, że zyski ciepłownictwa zostały zniwelowane przez gwałtowny wzrost cen gazu oraz rosnące koszty CO2 i węgla kamiennego, które tylko w niewielkim stopniu zostały przeniesione na klientów w taryfach dla ciepła.

W III kwartale 2022 EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła około 0,6 mld zł (+163 proc. rok do roku), a po trzech kwartałach 2022 około 1,4 mld zł (+135 proc. rok do roku ).

Stało się to jak podała spółka głównie w wyniku gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku spot oraz wyższych marż handlowych elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Obrotu zanotował w III kwartale powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,5 mld zł (+55 proc. rok do roku ) i 1,6 mld zł (+60 proc. rok do roku) po trzech kwartałach 2022.

Do poprawy wyników przyczyniły się, jak podano, wyższe przychody z usług świadczonych na rzecz innych segmentów grupy PGE oraz wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych.

EBITDA powtarzalna dystrybucji w III kwartale 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 wzrosła o 3 proc, do około 0,7 mld zł ,a po trzech kwartałach 2022 w porównaniu do analogicznego okres 2021 o 6 proc. do 2,1 mld zł.

Raportowana EBITDA grupy w III kwartale 2022 była na poziomie 1,9 mld zł (-9 proc. rok do roku), a po trzech kwartałach 2022 wyniosła 8,3 mld zł i była o 13 proc. większa niż rok wcześniej.

Skonsolidowanego zysk netto w górę w III kw. i po trzech kwartałach

Raportowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy PGE osiągnął w III kwartale 2022 roku poziom około 0,65 mld zł wobec 0,56 mld zł takiego zysku w III kwartale 2021,co oznacza wzrost o 17 proc.

Natomiast raportowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął w trzech kwartałach 2022 roku poziom około 3,94 mld zł, co ork do orku oznacza wzrost o 21 proc.

Zysk netto dla akcjonariuszy PGE bez odpisów w III kwartale 2022 wyniósł 698 mln zł rosnąc rok do roku o 14 proc., a taki sam zysk za trzy kwartały 2022 sięgnął 3,99 mld zł wzrastając rok do roku o 19 proc.