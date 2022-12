Polska grupa zmienia strategię. Liczy na rynek, który stabilnie rośnie

Grupa LUG, polski producent systemów oświetleniowych przedstawi w marcu strategię na lata 2023-2026. Spółka stawia na energooszczędne i inteligentne oświetlenie LED.

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej LUG w trzecim kwartale 2022 r. wyniosły ponad 58 mln zł i były o 1,1 proc. niższe niż rok wcześniej oraz o 2,5 proc. niższe niż w poprzednim kwartale.

W trzecim kwartale 2022 r. przychody w niemal równych proporcjach pochodziły ze sprzedaży krajowej (49,8 proc.) i eksportowej (50,2 proc.).

Rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe są głównymi czynnikami wzrostu wartości europejskiego rynku oświetlenia LED.

– Utrzymanie przychodów na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału było efektem realizacji kontraktów zawartych we wcześniejszych okresach i intensywnych działań sprzedażowych pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej na świecie – podała spółka.

Spadek eksportu, wzrost sprzedaży krajowej. Wysoki zysk EBITDA

W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody wzrosły o 21,3 proc. do poziomu 235,09 mln zł.

Obniżenie przychodów eksportowych (o 22,2 proc. w ujęciu r/r i o 19,1 proc. w ujęciu kw/kw) do poziomu 29,24 mln zł jest wynikiem pogorszenia koniunktury gospodarczej na świecie, pośrednio zależnej od wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego.

Dynamiczny wzrost przychodów krajowych (o 36,2 proc. w ujęciu r/r i o 22,9 proc. w ujęciu kw/kw) do poziomu 29,02 mln zł jest z kolei wynikiem realizacji kontraktów modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego dla jednostek samorządu terytorialnego. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów udział przychodów eksportowych wyniósł 56,4 proc.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniósł w trzecim kwartale 2022 r. 5,65 mln zł, co było trzecim najwyższym kwartalnym wynikiem tego poziomu zysku w historii grupy LUG. Wynik EBITDA był o 3,7 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale oraz o 81,1 proc. wyższy niż przed rokiem.

W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik EBITDA wyniósł 19,17 mln zł i był o 16,5 proc. wyższy niż w poprzednim okresie.

Wysokie ceny energii, czyli szanse i zagrożenia

Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2022 r. 0,74 mln zł i utrzymał się na poziomie niemal niezmienionym w porównaniu do poprzedniego roku (spadek o 1,3 proc.) i o 12,9 proc. niższym niż w poprzednim kwartale. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk netto wyniósł 4,54 mln zł.

Na dzień 30 września 2022 r. grupa kapitałowa LUG zatrudniała na pełen etat 470 osób.

– Czasy nieograniczonej ekspansji międzynarodowej we wszystkich segmentach rynku oświetleniowego przeobraziły się w rzeczywistość stymulowaną przez szybujące w górę ceny energii i gazu. Jako przedsiębiorstwo produkcyjne odczuwamy presję z tym związaną, jednocześnie jednak wiemy, jak pomóc innym, aby wyzwania energetyczne stały się fundamentem pozytywnych zmian infrastrukturalnych i przyszłego sukcesu w zakresie efektywności energetycznej. Odmieniane przez wszystkie przypadki czynniki słabnącej koniunktury to dziś wyzwania stojące przed grupą kapitałową LUG, lecz na drugiej szali leżą duże szanse rynkowe pobudzające popyt na nasze energooszczędne produkty oświetleniowe - komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes LUG, w liście do akcjonariuszy, zawartym w raporcie spółki za trzeci kwartał 2022 r.

Dobre perspektywy, rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne oświetlenie

W takich uwarunkowaniach LUG przygotowuje nową strategię grupy kapitałowej na lata 2023-2026. Jej prezentację zapowiedziano na marzec 2023 r.

LUG informuje, że branża oświetleniowa wyróżnia się stabilnym rynkiem odbiorców, gdzie do głównych kanałów dystrybucji należą specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne lub sprzedaż bezpośrednia na inwestycję.

W europejskim sektorze oświetlenia zatrudnienie znajduje ponad 150 tys. osób, jego przychody stanowią około 30 proc. wartości globalnych przychodów branży oświetleniowej. Charakteryzuje go wysoki poziom innowacyjności oraz duże rozdrobnienie, gdzie obok szeregu podmiotów o znaczącej pozycji w skali światowej, funkcjonuje kilka tysięcy przedsiębiorstw z sektora MŚP, które działają przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw oświetleniowych.

– Rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe, konieczność obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną, rosnące inwestycje w infrastrukturę, w tym drogi, biura, kompleksy mieszkalne, parki, hotele itp. są głównymi czynnikami wzrostu wartości europejskiego rynku oświetlenia LED. Wszystko to ma związek ze wzrostem populacji, postępującą urbanizacją oraz zmianami klimatu pobudzającymi ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego. Trendy te determinują również dynamiczny rozwój branży na rynku polskim – informuje LUG.

Wraz z nowymi potrzebami rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, w tym przede wszystkim technologię LED i inteligentne systemy zarządzania oświetleniem.

W ramach całego rynku oświetleniowego wyróżnia się trzy znaczące segmenty: backlighting (oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym) oraz general lighting (oświetlenie ogólne).

Rynek duży, ale zdominowany przez największych. 10 firm kontroluje prawie 70 proc. rynku

LUG przypomina raport Plimsoll Insights, opublikowany w styczniu 2022 r, który wskazał na udział w rynku 525 podmiotów, z czego europejski rynek oświetleniowy jest zdominowany przez największe firmy z branży oświetleniowej, przy czym dziesięć największych podmiotów kontroluje aż 69 proc. rynku.

W 2021 roku całkowita wartość sprzedaży wszystkich badanych podmiotów branży oświetleniowej wyniosła 313,55 mld dolarów, co oznacza spadek o 4 proc. wobec 326,6 mld dolarów osiągniętych w 2020 roku. Jeśli prognozowany przez specjalistów trend zostanie utrzymany, w 2022 roku spodziewać się można wzrostu europejskiego rynku oświetleniowego rzędu 18,8 proc.

Z kolei wg raportu The Business Research Company, w 2020 roku rynek inteligentnego oświetlenia osiągnął wartość 11,06 mld dolarów, przy rocznym wzroście na poziomie 12,1 proc. Oszacowano, że w 2025 roku wartość tego sektora wyniesie 22,7 mld dolarów z CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) na poziomie 15,3 proc., w 2030 roku natomiast 43,9 mld dolarów ze wzrostem wskaźnika CAGR wynoszącym 14,3 proc.

Zdaniem analityków czynnikami hamującymi rozwój sektora inteligentnego oświetlenia są wysokie koszty, niestabilne ceny metali i deficyt podzespołów elektronicznych.

Dla przeciwwagi w prognozowanym okresie rynek inteligentnego oświetlenia będzie napędzał szybki wzrost inwestycji w rozwiązania charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną w branży infrastrukturalnej. W 2020 roku, European Investment Bank zatwierdził inwestycję o wartości 4,9 mld euro w energię odnawialną, bezemisyjny transport i szybką komunikację, a także w infrastrukturę medyczną i edukacyjną na świecie. Oczekuje się, że tego typu inwestycje pobudzą rozwój i sprzedaż energooszczędnych urządzeń, do których należą inteligentne oprawy.

Polski rynek oświetlenia: od małych firm po światowe koncerny

LUG zwraca uwagę, że profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Obserwuje się pełen przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych, specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże firmy o ugruntowanej pozycji i bogatym asortymencie, kończąc na największych międzynarodowych korporacjach.

Popularność energooszczędnego oświetlenia rośnie, prognozowane wzrosty kosztów energii elektrycznej skłaniają producentów oświetlenia profesjonalnego do proponowania odbiorcom coraz bardziej zaawansowanych systemów, które dzięki zdalnej kontroli nie tylko umożliwiają wygodne sterowanie, ale także zwrócą koszty inwestycji w ciągu kilku lat.

Zarządcy nieruchomości szukający oszczędności w pierwszej kolejności znajdują je w instalacji oświetlenia. Chociaż początkowy wydatek na nowoczesną technologię LED jest znacznie wyższy niż w przypadku tradycyjnych źródeł światła, inwestycja zwraca się szybciej, nie tylko w postaci realnych oszczędności, ale także wygody oraz dłuższej żywotności opraw.

Dostępne oprawy LED mogą zastąpić tradycyjne źródła światła w stosunku 1:1, co pozwoli generować zyski rzędu nawet 50-70 proc. w porównaniu do konwencjonalnego oświetlenia.

Innowacyjne oświetlenie, internet rzeczy i efektywność energetyczna

Na popularności zyskują również rozwiązania z obszaru IoT (ang. Internet of Things), z powodzeniem wykorzystywane w inteligentnych miastach. Oprócz szeregu zaawansowanych usług (tj. wykrywanie przestępstw i ataków wandalizmu, monitorowanie wibracji, stanów zużycia materiałów budowlanych czy mostów), IoT usprawnia sterowanie oświetleniem, dostosowując je do pory dnia, obecności użytkowników czy aktualnych warunków pogodowych.

Nowoczesne oprawy LED dedykowane oświetleniu ulicznemu są wyposażane nie tylko w moduły komunikacyjne, które pozwalają łączyć je z pozostałymi systemami, ale także charakteryzują się zaawansowaną technologią optyczną, zwiększającą bezpieczeństwo na drogach. W nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych technologia LED eliminuje zjawisko przykrego olśnienia, czyli oślepienia użytkowników drogi.

Modernizacja oświetlenia ulicznego może być finansowa z funduszy państwowych. Sprzyja temu trend ekologicznego użytkowania infrastruktury miejskiej oraz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego. Dzięki oświetleniu LED gminy będą mogły na wydatkach za energię elektryczną zaoszczędzić nawet do 70 proc.

Producenci systemów oświetlenia coraz częściej decydują się na elastyczne rozwiązania pozwalające na finansowanie modernizacji oświetlenia – tzw. leasingowanie w formule ESCO. Polega ona na przeprowadzaniu reorganizacji, która obniży koszty eksploatacji wynikające z oświetlania przestrzeni.

Usługa ESCO obniża koszty związane z konserwacją urządzeń, zmniejsza awaryjność systemu oraz pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Z formuły mogą skorzystać zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządowe, a sprowadza się ona do bezgotówkowej modernizacji oświetlenia. Użytkownik pokrywa koszt inwestycji, w miesięcznych ratach, które wygenerowane są przez oszczędności wynikające z eksploatacji nowego systemu. Trend ten jest kontynuacją energooszczędnej idei oświetlenia LED, która gwarantuje realne zyski dla inwestorów.