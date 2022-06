Polska inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne

Baltic Pipe będzie oddany do użytku zgodnie z założeniami w październiku tego roku. Ze względu na duże zainteresowanie południowych sąsiadów zaopatrzeniem w gaz ziemny z wykorzystaniem dostaw drogą morską Polska podejmie aktywne działania, żeby przyspieszyć rozpoczęcie prac przez pływający gazoport w Gdańsku.

Polska w ciągu najbliższych miesięcy zakończy znaczące inwestycje pozwalające na pełne uniezależnienie się od dostaw gazu ziemnego z Rosji. W lipcu ma nastąpić odbiór techniczny Baltic Pipe, a następnie nastąpi proces stopniowego napełniania go gazem ze złóż norweskich. Docelowo będzie możliwość przesyłu 1,1 miliona metrów sześciennych gazu ziemnego na godzinę.

- Dziś jesteśmy w sytuacji szczególnie korzystnej, jeśli chodzi o dostawy surowców w stosunku do innych państw unijnych. Wiele polityków i firm , a także społeczeństw jest przekonanych, że bezpieczeństwo dostaw energii jest bardzo ważne. Mamy całą serię inwestycji rozpoczętych w 2016 roku. W tym roku zgodnie z harmonogramem oddajemy do użytku interkonektory na granicy ze Słowacją i Litwą nasz gazociąg z szelfu norweskiego Baltic Pipe będzie oddany do użytku w październiku. Statek do regazyfikacji miał być zakotwiczony w Gdańsku w 2027 roku, ale stanie się to szybciej, bowiem chodzi nie tylko o dostawy do Polski, ale także o pomoc dla naszych południowych sąsiadów zainteresowanych dostawami gazu drogą morską - powiedział sekretarz stanu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Niezależnie od działań na rynku gazu ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Plan dotyczący energii atomowej jest realizowany i obecnie zgodnie z programem rządowej umowy polsko-amerykańskiej do końca czerwca koncern Westinghouse przedstawi ofertę.

-Poruszamy się zgodnie z harmonogramem w sprawie trzech ofert dotyczących energetyki jądrowej . Jesienią rząd podejmie decyzję o de facto przyszłości projektu jądrowego, który zapewni 25 procent zapotrzebowania na energię. Mamy jeszcze małe reaktory SMR - to uzupełnienie będzie rozsądne. Miejmy nadzieję, że dla polskiego przemysłu te małe reaktory będą ważne. Pierwszy powinien rozpocząć pracę w 2033 roku, a pozostałe na początku lat czterdziestych - dodał Piotr Naimski

Zgodnie z memorandum, które zostanie podpisane w ciągu najbliższych miesięcy, PSE i Ukrenergo rozpoczną przygotowanie do budowy sieci przesyłu z Elektrowni Chmielnickiej do Rzeszowa. Po polskiej stronie inwestycje zostaną wykonane do końca tego roku.