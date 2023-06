W 2022 roku w całej Unii Europejskiej zanotowano wzrost energii odnawialnej w miksie energetycznym. W naszym regionie prowadzą kraje bałtyckie, jednak dużo energii importują. Z raportu WNP.PL wynika, że Polska jest w połowie stawki ale redukujemy emisje najszybciej w Europie.

W 2022 roku energia słoneczna i wiatrowa wygenerowały w UE 22 proc. energii elektrycznej, po raz pierwszy wyprzedzając gaz. Największy wzrost zaliczyła energia słoneczna.

Polska jest europejskim liderem w ograniczaniu emisji. 60 proc. redukcji gazów cieplarnianych w całej UE miało swoje źródła właśnie w naszym kraju.

W Europie Środkowo-Wschodniej największy udział OZE w miksie energii mają Litwa, Łotwa i Estonia, jednak w przypadku Litwy i Łotwy wyniki są tak dobre, bo obydwa kraje eksportują sporo energii elektrycznej.

Udział energii odnawialnej w generacji energii elektrycznej w UE sukcesywnie rośnie z roku na rok. Według danych Eurostatu za 2022 r. było to już 39,4 proc., podczas gdy w 2021 roku 37,5 proc., a w 2020 roku 37,4 proc. Widać więc, że negatywnie na inwestycjach odbiła się pandemia, ale atak Rosji na Ukrainę już przyspieszył ich wzrost.

W 2022 roku wiele krajów regionu wyprodukowało więcej energii z OZE niż w latach poprzednich

W przypadku 5 z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2022 roku widzimy wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portalowi WNP.PL dane udostępnił think-tank energetyczny Ember Polska.

A teraz przyjrzyjmy się jakie dokładnie moce odnawialne generowały energię elektryczną w wyżej wymienionych krajach w latach 2020-2022.

Powyższe wykresy pokazują więc, że najpowszechniej stosowaną technologią w regionie jest energetyka wodna i wiatrowa.

Trzeba także wziąć pod uwagę, że Litwa i Łotwa, które mają dużą ilość udziału OZE w generacji energii, bardzo dużą część zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywają z importu, co widzimy na kolejnym wykresie.

- W przypadku Litwy tylko 32 proc. zapotrzebowania na prąd pochodziło z krajowych źródeł, w przypadku Łotwy 69 proc. w 2022 r. To winduje im procent OZE. Podobnym przypadkiem jest Luksemburg - mówi WNP.PL dr Paweł Czyżak, analityk z Ember Polska. Ponadto warto zwrócić uwagę, że trudno dokładnie policzyć z jakich źródeł pochodzi importowana energia - czy z paliw kopalnych, czy też z OZE.

Jeśli zaś chodzi o udział OZE w całkowitym miksie energetycznym omawianych krajów za 2020 i 2021 rok, bo za 2022 są jeszcze niedostępne, znowu kraje bałtyckie, dzierżą palmę pierwszeństwa, co oczywiście w przypadku Litwy i Łotwy jest związane z importem energii.

Jednocześnie udział OZE w miksie energetycznym nie zawsze pokrywa się z poziomem emisyjności gospodarki. Chociaż Polska ma większy udział źródeł odnawialnych w całkowitym miksie energetycznym niż Węgry i wyższy udział OZE w generacji energii elektrycznej od Czech, to nadal pozostaje najbardziej emisyjną gospodarką w całej UE, chociaż nie w przeliczeniu na mieszkańca. Tu wyprzedzają nas Niemcy, Czechy, Estonia, Irlandia.

Atom pomaga obniżać emisyjność gospodarek Europy Środkowo-wschodniej

5 krajów z omawianej dziewiątki wytwarza energię elektryczną nie tylko z paliw kopalnych i OZE, ale także z atomu, co czyni je znacznie mniej emisyjnymi niż Polskę. Rekordzistką jest tu Słowacja mająca aż 60 proc. energii elektrycznej z atomu, za nią plasują się Węgry (45 proc.), Czechy (37 proc.), Bułgaria (34 proc.) i Rumunia (20 proc.). Dane dotyczą 2022 roku.

Polska była jednak w 2022 roku absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o zmniejszanie swoich emisji. Aż 60 proc. ich redukcji w całej UE miało swoje źródła właśnie w naszym kraju. Wynikało to z boomu na fotowoltaikę, która jest największym źródłem OZE w naszym kraju, ale także skurczenia się produkcji w przypadku niektórych gałęzi przemysłu ze względu na wysokie ceny energii. Łącznie udało się nam "ściąć" 43 mln ton CO2, a redukcje nastąpiły głównie w sektorze energetyki.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wciąż za Europą Zachodnią pod względem udziału OZE w miksie energetycznym, ale próbują ją gonić

Jak tłumaczy dr Paweł Czyżak w zeszłym roku moc zainstalowana w wietrze i słońcu wzrosła w Europie Środkowo-Wschodniej aż o 28 proc., a więc prawie dwukrotnie więcej niż wynosił średni przyrost w Unii Europejskiej (15 proc.).

- W znacznej mierze przyczynił się do tego boom na energię słoneczną, szczególnie w Polsce. Wciąż jednak pozostajemy w tyle jeśli chodzi o udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – w regionie jest to 25 proc., przy średniej unijnej wynoszącej 39 proc. - tłumaczy ekspert.

Wg Czyżaka wynika to z tego, że mamy mało ambitne cele mimo ogromnego potencjału. - Do końca dekady moglibyśmy mieć w Europie Środkowo-Wschodniej 200 GW w elektrowniach słonecznych i wiatrowych, niemal czterokrotnie więcej niż zadeklarowały rządy w obowiązujących Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu. Wymaga to jednak współpracy między państwami i silnej ambicji politycznej - tłumaczy.

Jego zdaniem Łotwa i Estonia powinny być dla Polski przykładami do naśladowania. Łotwa zadeklarowała cel 100 proc. udziału OZE w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w 2030 roku, a oba kraje wspólnie budują pierwsze morskie farmy wiatrowe i planują wkrótce mieć nadwyżkę zielonej energii, którą będą mogły eksportować lub używać do przyciągania nowych przemysłów.

- Polska powinna iść tą samą drogą, budując partnerstwa z sąsiadami i zapewniając biznesom i obywatelom dostęp do taniej i czystej energii – bez tego nasza gospodarka szybko straci konkurencyjność - podkreśla dr Czyżak.

A jak na na nasz region patrzą inwestorzy? Maciej Wagner, country manager w spółce Skyborn Renewables, zajmującą się budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku, mówi, że Polska jest dla jego firmy głównym rynkiem.

- Rynki Europy Środkowo-Wschodniej nie są jeszcze na takim etapie rozwoju, jeśli chodzi o offshore, jak w Europie Zachodniej. Polska jest tu liderem z uwagi na swoje uwarunkowania, jak również na legislację. Na razie nie rozpatrywaliśmy inwestycji w innych państwach. Działamy jeszcze w Finlandii i Szwecji, a jeśli chodzi o kraje bałtyckie to zapewne jest to szansa inwestycyjna, ale na razie nie podjęliśmy decyzji inwestycyjnej o wejściu na te rynki, co nie oznacza, że nie zainteresujemy się nimi w przyszłości - przyznaje.

Zielone inwestycje idą mocno w górę na całym świecie

Za wzrostami udziału OZE w europejskich miksach energetycznych idzie oczywiście wzrost inwestycji w same źródła. Ten był w zeszłym roku rekordowy na całym świecie i po raz pierwszy zrównał się z nowymi inwestycjami w produkcję energii z paliw kopalnych.

Absolutnym rekordzistą były tu Chiny, które wydały na transformację sektora energii 546 miliardów dolarów, co stanowi połowę światowych wydatków na ten cel. W 2021 roku było to połowę mniej – 266 miliardów.

Na drugim miejscu uplasowała się UE, która w zeszłym roku wydała na nie 180 miliardów dolarów, a w 2021 roku 154 mld dolarów.

Z kolei USA w 2022 roku wydały 141 mld dolarów, podczas gdy w 2021 roku 114 mld dolarów. Widać więc wyraźne wzrosty zielonych inwestycji. Według think-tanku Irena około 30 proc. światowych inwestycji w transformacje to kapitał państwowy, a aż 70 proc. prywatny. Ta tendencja była widoczna w ciągu ostatnich 3 lat.