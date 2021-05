Polska jest największym eksporterem baterii do samochodów elektrycznych w Unii

Akumulatory litowo-jonowe odznaczają się największa dynamiką wzrostu w polskim eksporcie. Obecnie zajmują czołowe pozycje w eksporcie do Niemiec, Francji, Belgii, Austrii czy Szwecji - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Duży wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych

Rośnie zapotrzebowanie na baterie

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2020 r. w Unii Europejskiej sprzedano o 3 mln samochodów osobowych mniej (spadek o 24 proc.) w porównaniu z 2019 r. Najsilniej zmniejszyła się sprzedaż aut z silnikami benzynowymi oraz silnikami wysokoprężnymi. Natomiast duże wzrosty odnotowały segmenty aut zero i niskoemisyjnych.W 2020 r. sprzedano w UE 2,2 mln samochodów elektrycznych i hybrydowych, tj. dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Szczególnie dużą zmianę odnotowano w czwartym kwartale 2020 r. W okresie od października do grudnia 2020 r. sprzedaż tej grupy samochodów wyniosła 910 tys., co stanowiło 32 proc. wszystkich nowych rejestracji w krajach UE (wobec 11 proc. w czwartym kwartale 2019 r.).W ostatnich trzech miesiącach 2020 r. sprzedaż aut elektrycznych i hybrydowych była już większa w porównaniu z pojazdami z silnikami Diesla. Duży wpływ na wzrost popytu na pojazdy bardziej przyjazne środowisku miały dopłaty do ich zakupu wprowadzone w większości unijnych gospodarek.- Wzrost produkcji samochodów elektrycznych i hybrydowych spowodował zwiększenie popytu na baterie. W 2019 r. kraje UE sprowadziły akumulatory za 9,6 mld euro, a w 2020 r. ich import zwiększył się do 14,3 mld euro. Zdecydowanie największym importerem akumulatorów były Niemcy, co było związane z dużym wzrostem produkcji aut z napędem alternatywnym - informuje NBP.Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego (VDA) w czwartym kwartale 2020 r. 17 proc. samochodów, które wyjechały z niemieckich fabryk stanowiły pojazdy elektryczne i hybrydowe (podczas gdy w końcu 2019 r. stanowiły one jedynie 6 proc. niemieckiej produkcji).Z liczbą 145 tys. pojazdów Niemcy stały się największym w Europie ich producentem i eksporterem.Od lipca 2020 roku Polska jest najważniejszym dostawcą baterii do Niemiec. Wówczas wartość niemieckiego importu z Polski po raz pierwszy przekroczyła wartość importu z Chin. W końcu 2020 r. wartość importu z Polski była już większa niż łączne dostawy akumulatorów samochodowych z Chin i Korei.