Polska jest w europejskiej czołówce fotowoltaiki. Gonimy też w pompach ciepła

Jak wynika z przygotowanego przez norweską firmę Otovo rankingu fotowoltaiki na 13 rynkach w Europie, Polska zajmuje piąte miejsce pod względem liczby gospodarstw domowych z instalacjami fotowoltaicznymi. Polska jest też na 10 miejscu jeśli chodzi o liczbę pomp ciepła.

Polska nie tylko osiągnęła wysoką pozycję w zestawieniu, ale także wykazuje tendencję do dalszego wzrostu sektora odnawialnych źródeł energii.

Pierwsze miejsce w zestawieniu norweskiej firmy Otovo, która specjalizuje się w sprzedaży fotowoltaiki, zajmuje Holandia, gdzie już co czwarte gospodarstwo domowe korzysta z własnej energii słonecznej. W Belgii, która jest na drugim miejscu, dotacje na instalacje fotowoltaiczne zostały wprowadzone w 2003 roku, a w 2022 r. rząd obniżył stawkę VAT na instalacje paneli słonecznych z 21 proc. do 6 proc.

W Szwajcarii i Austrii sytuacja jest podobna, kraje te mają wysoki poziom świadomości ekologicznej i akceptacji społecznej i zajmują razem 3 miejsce.

Polska na piątym miejscu w rankingu przygotowanym przez Otovo na koniec marca 2023 r. miała w sumie 1,24 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosiła 9350,28 MW.

Niemcy, którzy uplasowali się na szóstym miejscu zaraz po naszym kraju, zaczynają łączyć różne technologie, promując zakup systemów fotowoltaicznych w połączeniu z samochodami elektrycznymi i bateriami.

Z badań wynika również, że Polska jest na 10 miejscu, jeśli chodzi o udział pomp ciepła. Otovo podaje, że 5 proc. polskich gospodarstw domowych posiada pompy ciepła. Liderem jest tu Norwegia (70 proc. gospodarstw domowych posiada pompy ciepła) i Szwecja (50 proc.).

Na dalszych miejscach są Szwajcaria (21 proc.), Francja i Włochy (po 12 proc.), Austria (10 proc.), Hiszpania (7 proc.). Polska oraz Portugalia i Holandia mają po 5 proc. Na kolejnych miejscach są Niemcy z 4 proc.

- W obliczu kryzysu energetycznego w Europie, politycy skupili się na dostarczaniu dotacji konsumentom, co pomogło zwiększyć zainteresowanie zielonymi technologiami. To dotacje stanowią główny czynnik przyspieszający wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Ale nie wystarczy skupić się wyłącznie na jednej technologii. Konieczne jest wspieranie różnych opcji jednocześnie: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i ładowarek do samochodów elektrycznych. Wszystkie te technologie przyczyniają się do transformacji energetycznej, pozwalając nam stopniowo uniezależnić się od paliw kopalnych – co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej - komentuje Paulina Ackermann z polskiego oddziału Otovo.

Otovo założone zostało w Oslo w 2016 r. i działa na rynku energii słonecznej w Europie.