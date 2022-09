Polska już trzeci miesiąc z rzędu więcej prądu importuje niż eksportuje

Polska w sierpniu 2022 w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 798 GWh prądu przy imporcie 906,9 GWh. Oznacza to, że miniony miesiąc był trzecim z kolei kiedy Polska po okresie przewagi eksportu była importerem netto energii elektrycznej - wynika z informacji uzyskanych od PSE.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Polska w sierpniu 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 798 GWh energii elektrycznej (rok wcześniej 1079,1 GWh), a import wyniósł 906,9 GWh (rok wcześniej 902,9 GWh).

Oznacza to, że Polska w sierpniu 2022 była importerem netto energii elektrycznej na poziomie 108,9 GWh, a rok temu eksporterem netto na poziomie 176,2 GWh.

Handel na huśtawce, czyli trzeci miesiąc w roli importera netto energii elektrycznej

Polska przez wiele lat, biorąc pod uwagę wymianę handlową, była importerem netto energii elektrycznej. Na pozycję eksportera netto wróciła w sierpniu 2021 i tak było do maja 2022 włącznie, a od czerwca 2022 znowu jesteśmy importerem netto energii elektrycznej.

Polska była importerem netto energii elektrycznej w czerwcu 2022 na poziomie 32,9 GWh, a w lipcu 2022 na poziomie 181,2 GWh.

W sierpniu 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji - ponad 48 proc. importu, a najwięcej energii z Polski popłynęło na Słowację - prawie 43 proc. eksportu.

Polska po pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku jest jeszcze eksporterem netto energii elektrycznej

Polska w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 7701,6 GWh energii elektrycznej (rok wcześniej 4249,1 GWh), a import wyniósł 6569,2 GWh (rok wcześniej około 7333,3 GWh).

To oznacza, że Polska w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 była eksporterem netto energii elektrycznej na poziomie 1132,4 GWh, a w analogicznym okresie 2021 importerem netto energii elektrycznej na poziomie 3084,2 GWh.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 z Polski najwięcej energii popłynęło na Słowację - około 47 proc. całego eksportu. Relatywnie duży był też eksport do Niemiec - około 32 proc. eksportu.

Natomiast w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji. To było około 44 proc. importu. Drugim największym kierunkiem importu prądu do Polski w tym samym okresie była Litwa – około 22 proc. importu.

Wszystkie wyżej podane informacje o wolumenach energii wyrażone w GWh zostały uzyskane od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Zobacz naszą najnowszą rozmowę. Jerzy Dudala i Piotr Pyzik, człowiek, od którego wiele zależy tej zimy….