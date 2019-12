Polska krajem ludzi przedsiębiorczych? To mit

Według prezesa ING Banku Śląskiego Brunona Bartkiewicza jednym z powszechnych mitów jest to, iż Polska jest krajem ludzi przedsiębiorczych. - Ja tego nie widzę, gdy chodzi o nowe wyzwania, one już nie będą oparte na znanych nam z przeszłości czynnikach napędzających wzrost, jak niskie koszty pracy. Nie na tym będzie budowana przyszłość gospodarki – podkreśla.





- To, że popyt na transformację się pojawi, jest oczywiste. Kwestia do dyskusji jest tylko taka, kiedy to nastąpi, czy już jest, czy pojawi się za 5-6 lat. Każde opóźnienie przyniesie nam złe owoce. Jeżeli nie będziemy uczestniczyć w kreowaniu technologii, rozwiązań i zastosowań w zakresie np. fotowoltaiki czy magazynowania energii to będzie to miało dla nas negatywne skutki. Tworzenie magazynów energii to będzie ogromna dziedzina, gdzie będą pracować dziesiątki, jak nie setki tysięcy inżynierów – dodaje Brunon Bartkiewicz.Podkreśla, że świat się zmienia i technologicznie stoją przed nami duże wyzwania. To, czy ta zmiana jest wywołana zmianami klimatu, czy nie, nie ma tu znaczenia.- Ja wierzę, że jest ona wywołana zmianami klimatu, ale nawet jeżeli ktoś w to nie wierzy, to musi mieć świadomość, że świat się umówił i chce inaczej podejść do kwestii klimatycznych. Dzisiaj powszechna umowa jest taka, że klimat jest zagrożony. Miliardy dolarów zostało już w to zainwestowane i kolejne setki miliardów idą w tę dziedzinę. Te pieniądze żądają umowy społecznej i zwrotu i tak się stanie. To jest przesądzone. Dyskutowanie z tym nie ma sensu – podsumowuje Brunon Bartkiewicz.