Polska kupi więcej prądu Ukrainy

Trwają prace przy odbudowie linii energetycznej łączącej Rzeszów z Chmielnicką Elektrownią Jądrową na Ukrainie. Koszt prac to 30 mln zł, mają się one zakończyć do grudnia 2022 r. Dzięki temu Polska będzie mogła zwiększyć import energii z Ukrainy.

Przywrócenie do pracy połączenia Rzeszów - Chmielnicka EJ było jednym z elementów memorandum podpisanego między rządami Polski i Ukrainy. W następstwie PSE i ukraiński operator Ukrenergo podpisali porozumienie dotyczące m.in. sposobu przywrócenia połączenia do pracy oraz podziału zadań między spółki.

Linia nieczynna od 1993 r. Zamiast 750 kV będzie 400 kV - więcej się nie da

Linia o napięciu 750 kV relacji stacja energetyczna Rzeszów - Chmielnicka EJ jest nieczynna od 1993 r. Jak tłumaczą PSE, jej przywrócenie do pracy na tym napięciu byłoby niemożliwe ze względu na m.in. niespełnienie norm środowiskowych, brak odpowiednich norm technicznych oraz konieczność wykorzystywania przestarzałych, często praktycznie niedostępnych technologii.

- Dlatego zdecydowano się na przełączenie linii na napięcie 400 kV, co wymaga niewielkiej przebudowy stacji Rzeszów i Chmielnicki – nie są niezbędne prace związane z samą linią. Jest to technicznie najszybsze rozwiązanie, ponieważ linie przystosowane do pracy na wyższym napięciu co do zasady mogą pracować na napięciu niższym - poinformowały WNP.PL Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Zgodnie z założonym harmonogramem połączenie po polskiej stronie będzie gotowe do uruchomienia w grudniu 2022 r. Realizacja podobnych projektów zwykle zajmuje wielokrotnie więcej czasu, ale ze względu na jego wyjątkowe znaczenie wykorzystano wszystkie środki pozwalające na maksymalne przyspieszenie prac przy jednoczesnym zachowaniu procedur i zgodności z przepisami.

Wykorzystywane są m.in. dostawy inwestorskie, PSE przekazują także Ukrenergo niezbędny sprzęt w formie darowizn. W projekt jest zaangażowana również Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która zapewnia wsparcie logistyczne.

PSE podkreśla, że nie jest powiedziane, że importowana z Ukrainy do Polski energia elektryczna będzie pochodzić wyłącznie z Elektrowni Jądrowej Chmielnicki, ponieważ technicznie jest możliwe dostarczanie energii produkowanych w innych jednostkach.

Prace dzielą się na dwa etapy. Łączny kosz wynosi 30 mln zł, a koniec zaplanowano na grudzień

Jak informują PSE, prace budowlano-montażowe przy odbudowie połączenia realizowane są w dwóch etapach. Przedsiębiorstwa realizujące prace budowlano-montażowe zostały wybrane w postępowaniach konkurencyjnych. Zostały wyłonione firmy, które posiadają duże doświadczenie w pracy na obiektach PSE. Pierwszy etap prac realizowany jest przez Elbud Katowice, a drugi etap realizuje Eltel Networks Energetyka.

Szacuje się, że łączny koszt przy uruchomieniu połączenia (w tym umowy na roboty budowlano- montażowe, dostawy, jak i prace projektowe) po polskiej stronie wyniesie ok. 30 mln zł.

Jak informują PSE, główny zakres prac projektowych został w zasadzie zakończony. Z biurem projektowym opracowującym projekty wykonawcze będą jeszcze prowadzone konsultacje w trakcie realizacji prac na obiekcie, w ramach nadzoru autorskiego.

Prace budowlano-montażowe rozpoczęły się 18 lipca 2022 r.

Linia po polskiej stronie ma 114 km, a prowadzone obecnie prace nie będą miały wpływu na jej długość.

Kilku chętnych na atrakcyjny tort energetyczny. Ale nie wszyscy go dostaną

W ostatnich miesiącach oficjalne zainteresowanie odbudową linii i późniejszym importem energii z Ukrainy wyrażały grupy ZE PAK oraz Orlen Synthos Green Energy, czyli wspólna spółka PKN Orlen i grupy Synthos. Nie uczestniczą one jednak w odbudowie połączenia.

- Prace po polskiej stronie są prowadzone przez PSE jako inwestora oraz firmy wykonawcze - informują PSE.

PSE wskazują, że techniczne zdolności wymiany połączenia to 1000 MW. Rzeczywiste możliwości wymiany i jej kierunek zależą od sytuacji bilansowej i sieciowej w systemie ukraińskim oraz systemach państw UE. Trzeba też pamiętać, że inne państwa połączone synchronicznie z Polską również mogą być zainteresowane kupowaniem energii elektrycznej z Ukrainy.

Polskę i Ukrainę spaja już działające połączenie 220 kV. Ta linia łączy stację energetyczną Zamość z elektrownią Dobrotwór, której dwa bloki pracują na potrzeby systemu polskiego (połączenie działa tylko w kierunku importu do Polski). Jak zapewnia PSE, obecnie nie jest planowana rozbudowa tego połączenia.

PSE informują także, że aktualnie nie jest planowana również budowa nowego połączenia z Ukrainą.

