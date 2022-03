Polska ma prawie najtańszy prąd w Europie. Dzięki węglowi

Jakie są ceny prądu po inwazji Rosji na Ukrainę? Polska jest drugim najtańszym rynkiem dzięki węglowi. - Jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy nadzieję, że sytuacja na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej będzie się stabilizowała, że ceny gazu spadną i ceny energii elektrycznej także. Teraz oczekiwania rynku są raczej odmienne. W Polsce sytuacja na rynku energii elektrycznej jest trochę inna niż w pozostałych krajach Unii, bo mamy inny paliwowy miks energetyczny. Obecnie nasz kraj jest drugim najtańszym, po Skandynawii, hurtowym rynkiem energii elektrycznej we Wspólnocie - mówi WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

Polska jest dziś drugim najtańszym hurtowym rynkiem energii elektrycznej w UE

Rynek CO2 zareagował na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej

Czy długoterminowo ceny CO2 "powrócą na ścieżkę wzrostową"?

- W Niemczech prąd z dostawą na II kwartał 2022 kosztuje 220-230 euro/MWh, a cena na kolejne kwartały jest na tym samym poziomie. Przynajmniej na razie ceny prądu w kontraktach na przyszły rok są tam natomiast na poziomie 150 euro/MWh i na lata 2023-2024 też powyżej 100 euro, a pod koniec 2021 roku prąd na 2025 rok był po 80 euro/MWh.Krótko mówiąc: w kontraktach terminowych w Niemczech ceny prądu są niższe od spotowych, ale wyższe niż pod koniec 2021 roku. W całej UE widzimy wzmożone zainteresowanie zakupami energii elektrycznej na kolejne lata, co jest efektem ocen, że nie mamy do czynienia z krótkoterminową sytuacją wysokich cen prądu. Rynki energii elektrycznej w UE oczekują obecnie, że w bliskiej przyszłości ceny prądu będą wyższe niż przewidywane w poprzednim konsensusie - z końcówki 2021 roku.- Sytuacja na rynku energii elektrycznej jest u nas trochę inna niż w pozostałych krajach UE, bo mamy inny paliwowy miks energetyczny. W państwach Europy Zachodniej, z wyłączeniem Skandynawii, ceny energii elektrycznej są oparte na kosztach gazu. Teraz te ceny są bardzo wysokie, co oznacza, że rynek oczekuje, że długoterminowo będą problemy z dostępem do gazu - i nie widzi możliwości powrotu do cen gazu i prądu sprzed 2021 roku.W Polsce ceny energii elektrycznej oparte są na relatywnie niskich kosztach węgla krajowego, a w związku z tym w większym stopniu niż w gazowej Europie Zachodniej zależą od cen uprawnień do emisji CO2.Średnia hurtowa cena energii elektrycznej w Polsce w kontraktach na pozostałą część 2022 roku wynosi około 700 zł/MWh, czyli 150 euro/MWh, a na lata 2023-2024 oscyluje na poziomie 600 zł/MWh, czyli jest poniżej 150 euro/MWh. A to oznacza, że obecnie Polska jest drugim najtańszym, po Skandynawii, hurtowym rynkiem energii elektrycznej w UE.- Poziom cen hurtowych prądu w Polsce oznacza, że jesteśmy eksporterem netto energii elektrycznej z szansą utrzymania tej pozycji przez cały 2022 rok. Z drugiej strony: eksport energii elektrycznej to także dodatkowe zapotrzebowanie na węgiel, co może pogłębić problemy z jego podażą w Polsce.Rynek spodziewa się, że - zwłaszcza przy eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, co jest prawdopodobne - rosyjski węgiel przestanie napływać do Polski i potrzebne będzie inne źródło węgla. Brak rosyjskiego węgla to problem bardziej ciepłownictwa niż elektroenergetyki, ale jednak problem.Swoją drogą: wprawdzie obecnie mamy konkurencyjne hurtowe ceny energii, co jest korzystne dla gospodarki, dla eksportu, ale widać też, że jeśli ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie nie spadną, to ceny energii w Polsce także znacząco nie spadną... Mamy tani węgiel, ale ceny uprawnień do emisji CO2 podbijają koszty produkcji prądu z węgla, a to technologie węglowe wyznaczają w Polsce hurtowe ceny prądu.- Rynek CO2 zareagował na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej spadkiem cen uprawnień do emisji CO2 z około 95 euro/t do około 82 euro/t, a dzisiaj (01.03.2022 - przyp. red.) około godziny 16:00 spadkiem nawet do około 74 euro/t. Od wybuchu wojny na rynku CO2 obserwujemy wzrost zmienności cen uprawnień do emisji i widać, że rynek CO2 nie może znaleźć równowagi.Krótkoterminowo na rynku CO2, ale też gazu, widać grę emocji, a długoterminowo - to gra fundamentów. Krótkoterminowa reakcja rynku CO2, owocująca spadkiem cen, dyktowana jest przez strach przed tym, że politycy stwierdzą, iż polityka klimatyczna jednak nie jest ważna i wtedy uprawnienia CO2 staną się bezwartościowe...Z kolei gaz drożeje, bo utrzymuje się strach przed tym, że Rosja zakręci Europie kurek z gazem - i wtedy gaz będzie warty "nieskończenie wiele".- Jest taka, że w świetle obecnych regulacji bilans rynku jest ujemny, czyli roczne emisje CO2 są większe niż dostępne pule nowych uprawnień, a więc rynek będzie raczej pod presją wzrostową. Jeśli UE nie złagodzi polityki klimatycznej, to długoterminowo ceny CO2 powrócą na ścieżkę wzrostową.Jeśli mielibyśmy redukować emisje CO2 na poziomie określonym przez KE w pakiecie Fit for 55, to wejście na tę ścieżkę prawdopodobnie nie będzie możliwe przez następne dwa lata, czyli emitowalibyśmy więcej niż wynikałoby z planów i zaciągalibyśmy swoisty dług, co oznaczałoby, że później należałoby przyspieszyć redukcję emisji.Konkluzja jest taka, że im dłużej będziemy emitować więcej CO2 niż wynika to z regulacji, tym większy wysiłek redukcyjny odłożymy na później i tym wyższe będą ceny CO2 w przyszłości. Oczywiście przy braku zmian w regulacji w scenariuszu realizacji pakietu Fit for 55.- Skandynawia, obejmująca tu Szwecję, Norwegię i Finlandię, podzielona jest na kilka stref cenowych. Średnia cena w całej Skandynawii to teraz około 140 euro/MWh, a na II kwartał 2022 tylko około 70 euro/MWh.Ceny średnie w Skandynawii "zbija" Norwegia. W samej Norwegii, która nie należy do UE, ceny energii są teraz na poziomie ledwie 15 euro/MWh - to głównie efekt niskich kosztów energetyki wodnej. W skandynawskiej strefie cenowej, w której leży część Szwecji połączona z Polską, energia elektryczna w hurcie jest teraz po około 150 euro/MWh, czyli na poziomie podobnym jak u nas.Najtańszym trzecim w kolejności hurtowym rynkiem energii elektrycznej w UE - po Skandynawii i Polsce - są teraz Niemcy - z ceną 220 euro/MWh na cały 2022 rok, czyli o 70 euro/MWh większą niż w naszym kraju. Wszystkie pozostałe unijne rynki są jeszcze droższe niż Niemcy, a najdroższy z nich to Włochy - z ceną w marcu na poziomie 290 euro/MWh.Zwykle do podobnie drogich rynków jak Włochy należą Hiszpania i Bałkany, a ich ustawienie względem siebie zależy od tego, jakie są aktualne możliwości produkcji ich hydroelektrowni.