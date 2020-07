Polska ma problem węgla brunatnego - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera

- Około 2030 roku istniejące odkrywki węgla brunatnego zaczną się wyczerpywać, po wygaśnięciu wsparcia w ramach rynku mocy w 2025 r. produkcja energii z węgla brunatnego zacznie generować straty. Nie można zakładać, że jakoś to będzie i problem sam się rozwiąże. Trzeba zacząć planować, co dalej z mocą i istniejącą infrastrukturą przesyłową. I to na poważnie - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Węgiel brunatny to około 25 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce.

- Przyzwyczailiśmy się do odczytywania intencji rządu w energetyce między wierszami i można się domyślać, że będziemy stopniowo odchodzić od węgla brunatnego. Pewności jednak nie ma, bo projekty nowych odkrywek znajdują się w zawieszeniu - wskazuje Joanna Maćkowiak-Pandera.

- Moim zdaniem węgiel brunatny będzie się liczył w polskim miksie energetycznym jeszcze przez blisko dekadę, a później zacznie szybko tracić na znaczeniu. Uważam, że nowe odkrywki nie powstaną - mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera.

- Szukając rozwiązania najtańszego - lukę po węglu brunatnym można zastąpić odnawialnymi źródłami energii (wiatr, fotowoltaika) w miksie z gazem. Energetyka jądrowa może powstać w perspektywie kolejnych 15-20 lat. Węgiel zacznie znacznie wcześniej wypadać z systemu - mówi prezes Forum Energii.