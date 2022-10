Polska ma unikalną wodorową szansę w ciepłownictwie

Procesy wytwarzania wodoru mogą być na tyle wysokotemperaturowe, że to wystarczy do zasilenia sieci ciepłowniczej. Wodór wtedy staje się produktem ubocznym i będziemy w stanie dobić do technicznego kosztu wytworzenia wodoru na poziomie 1 euro - ocenia Tomoho Umeda z Hynfry.

Tomoho Umeda, prezes zarządu Hynfry, wziął udział w debacie „Wodór i gospodarka wodorowa” przeprowadzonej w ramach konferencji PRECOP27, odbywającej się w Katowicach.

Hynfra prowadzi wiele projektów wodorowych.

- Mówimy głównie o projektach zielonego amoniaku. Mamy moduły produkcji 100 tys. ton zielonego amoniaku rocznie. W Polsce, żeby taką instalacje zasilić off grid, potrzebne jest 1,1 GW fotowoltaiki, bo nie możemy postawić wiatraków z oczywistych względów – mówił Tomoho Umeda.

- W Portugalii, gdyby to była sama fotowoltaika to 100 tys. ton zielonego amoniaku potrzebuje instalacji PV o mocy 600 MW, w Omanie, gdzie mamy projekt, to jest 350 MW fotowoltaiki, a w Chile, gdzie mamy dwa projekty, i w Boliwii, to jest 300 MW PV - informował Tomoho Umeda.

Te dane pokazują, jak zaznaczył Tomoho Umeda, jak różnych mocy do zasilania potrzebuje taka sama instalacja chemiczna w zależności od tego, jaka jest efektywność OZE w danym miejscu, ale podkreślił, że chodzi nie tylko o wydajność OZE.

- Oprócz wydajności OZE jest jeszcze drugi aspekt, czyli sam koncept biznesowy instalacji - powiedział Umeda.

Wskazał, że w Polsce mamy wyjątkowe uwarunkowania, a mianowicie rozwinięte ciepłownictwo systemowe, wiele źródeł produkcji ciepła wykorzystujących obecnie węgiel, które można zastąpić układami z wykorzystaniem wodoru.

Ale jak wyjaśniał Tomoho Umeda, układami z rolą wodoru niekoniecznie jako paliwa podstawowego, bo „procesy wytwarzania wodoru mogą być też procesami na tyle wysokotemperaturowymi, że to wystarczy do zasilenia sieci ciepłowniczej”.

- Wodór w takiej sytuacji staje się produktem ubocznym dlatego będziemy w stanie w polskich miastach dobić do technicznego kosztu wytworzenia wodoru na poziomie 1 euro - mówił Tomoho Umeda.

- Techniczny koszt wytworzenia jest taki nie dlatego, że tak tanie są te instalacje, tylko dlateg ,że te instalacje finansują się nie tylko z wytarzania wodoru, ale również z innych funkcj i- wyjaśniał Tomoho Umeda.