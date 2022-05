Polska może stać się piątą w Europie potęgą słoneczną

Z badań ankietowych Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) wynika, że największym ryzykiem dla rozwoju fotowoltaiki (PV) w Polsce jest brak dostępnych mocy przyłączeniowych. Niemniej w perspektywie średnioterminowej Instytut nie widzi przesłanek do spowolnienia na krajowym rynku PV i prognozuje, że moc zainstalowana PV na koniec 2022 roku może w Polsce osiągnąć poziom 12 GW i urosnąć do 20 GW w 2025 roku.

- Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce. Bez dodatkowego wysiłku trudno jednak będzie nam dalej przeprowadzać transformację energetyczną opartą na fotowoltaice i OZE – ocenił Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Zdaniem ankietowanych przez IEO firm w Polsce największym ryzykiem w rozwoju branży PV, na które wskazało 73 proc. respondentów, jest brak dostępnych mocy przyłączeniowych i odmowy wydania przez OSD warunków przyłączenia.

- Za niezbędne uważam wykonanie analizy pozwalającej na ocenę zdolności przesyłowych określających możliwości przyłączania pogodowozależnych OZE na poziomie wszystkich stacji średniego napięcia - stwierdził Grzegorz Wiśniewski.

IEO w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” wskazuje, że po bardzo dobrym 2020 roku, w którym przyrost mocy zainstalowanej PV wyniósł 2,4 GW, kolejny – 2021 rok - okazał się jeszcze lepszy.

W 2021 przyrost mocy zainstalowanej w PV w Polsce wyniósł bowiem 3,7 GW, a moc zainstalowana na koniec roku 2021 osiągnęła 7,67 GW.

W Polsce największy udział w rynku PV nadal mają mikroinstalacje. IEO podał, że w 2021 roku stanowiły niespełna 80 proc. mocy zainstalowanej w PV, a przewiduje, że m.in. z powodu zmian w systemie rozliczeń prosumentów przyrost mocy w tym segmencie wyhamuje.

Według IEO w 2022 roku moc PV może wzrosnąć o 4-5 GW

IEO na podstawie m.in. analiz wydawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) warunków przyłączenia i badania ankietowego rynku we wskazanym raporcie podał swoją zaktualizowaną prognoza rozwoju rynku PV w Polsce w perspektywie do 2030 roku.

Według najnowszej prognozy IEO mocy zainstalowanych w PV w najbliższych latach polski rynek fotowoltaiczny utrzyma swoją dynamikę rozwoju.

IEO szacuje, że koniec 2022 roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł PV w Polsce może wynieść około 12 GW, rosnąc w bieżącym roku w przedziale 4-5 GW.

Za nowy przyrost mocy PV w 2022 wg. prognozy IEO odpowiadają w dużej mierze mikroinstalacje, których bardzo duży przyrost został zaobserwowany w I kwartale 2022, przed zmianą systemu rozliczeń prosumentów.

Zdaniem IEO w 2022 będzie się obserwować także nowe moce w farmach PV wybudowanych w ramach aukcji zakontraktowanych w 2019 i 2020 roku, a także pojawiać się będą m.in. realizacje, w których modelem biznesowym będzie sprzedaż energii poza system aukcyjnym.

Według prognozy 20 GW fotowoltaiki w 2025 roku

Według prognozy lata 2022 – 2024 to będzie okres najszybszego przyrostu nowych mocy PV w segmencie farm słonecznych. Zgodnie z najnowszą bazą danych IEO obejmującą rozwijane projekty PV, wg. stanu z I kwartału 2022 roku, na rynku jest 12,5 GW projektów z zapewnionymi warunkami przyłączenia do sieci.

Przy czym, jak zaznacza IEO, należy pamiętać, że w tej liczbie jest około 5 GW mocy jeszcze niewybudowanych, ale już zakontraktowanych w aukcjach.

W ocenie IEO perspektywa przyhamowania segmentu mikroinstalacji w najbliższych latach i szybkiego przyrostu farm pokazuje, że już w 2024 roku segment wielkoskalowego PV zrówna się pod kątem mocy zainstalowanym z tak dotychczas silnym w Polsce rynkiem prosumenckim.

Zaktualizowana prognoza IEO zakłada, że w Polsce moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta już w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana w sektorze PV może wynieść nawet 28,5 GW.

IEO od roku 2025 prognozuje pewne spowolnienie segmencie farm PV z uwagi na duże problemy z uzyskaniem nowych warunków przyłączenia do sieci, a w najbardziej konserwatywnym scenariuszu stan ten może się utrzymywać aż do 2028 roku.

- Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce. Bez dodatkowego wysiłku trudno jednak będzie nam dalej przeprowadzać transformację energetyczną opartą na fotowoltaice i OZE – stwierdził Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO, w komentarzu opublikowanym w raporcie.

Przyłączenia na czele ryzyk rozwoju rynku PV w Polsce

Przeprowadzone przez IEO badanie ankietowe, którego wyniki są obszernie przedstawione w raporcie, pozwoliło nie tylko na pokazanie planów i perspektyw firm, ale również uwidoczniło ryzyka, jakie napotykają firmy z rynku PV.

Zdaniem ankietowanych firm największym ryzykiem dla branży PV, na które wskazało 73 proc. respondentów, jest brak dostępnych mocy przyłączeniowych i odmowy wydania przez OSD warunków przyłączenia.

IEO zaznaczył przy tym, że widoczne jest, iż ww. problem nasila się z czasem, bo w roku poprzednim ryzyko to wskazało niecałe 50 proc. ankietowanych.

- Za niezbędne uważam wykonanie analizy pozwalającej na ocenę zdolności przesyłowych określających możliwości przyłączania pogodowozależnych OZE na poziomie wszystkich stacji średniego napięcia (SN), z uwzględnieniem okresów maksymalnego obciążenia w szczytach letnich i zimowych oraz jakości energii w miejscach jej dostarczania - napisał Grzegorz Wiśniewski w komentarzu do raportu.

- Tę analizę należy połączyć z aktualizowanym corocznie planem inwestycyjnym, dotyczącym rozwoju sieci pod potrzeby OZE i corocznym monitoringiem jego wdrażania. Warto zauważyć, że ostatnia taka analiza dla OZE w Polsce (wówczas tylko dla energetyki wiatrowej) została opracowana w PSE niemal 20 lat temu, a skutki wieloletnich zaniedbań pojawiły się w najbardziej kluczowym dla naszej energetyki momencie - stwierdził Grzegorz Wiśniewski.

Na drugim miejscu wśród ryzk dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce z wynikiem 66 proc. znalazła się niejasność przepisów i częste ich zmiany. Czynnik ten w ubiegłorocznym badaniu był największym ryzykiem i był oceniany na 60 proc.

Branża, jak komentuje IEO, dobrze poradziła sobie z następstwami pandemii Covid- wśród ryzyk w roku 2021 problem był wskazywany przez 51 proc. firm, a teraz jest to zaledwie 7,5 proc.

Dodajmy, że branża fotowoltaiki to już istotny pracodawca. Według odpowiedzi ankietowanych firm i analiz IEO na 1 MW mocy zainstalowanej przypadają 4 osoby zatrudnionych na etat, a na innych niż umowa o pracę formach zatrudnienia przypada 7,8 osoby/MW.

Biorąc pod uwagę przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2021 roku IEO oszacował, że liczba osób zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,9 tys., a liczba osób pracująca na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice oszacowana została na około 28,9 tys.