Polska może stać się regionalnym liderem w morskiej energetyce wiatrowej

Ponad 140 TWh energii można by pozyskiwać z 28 GW mocy w morskich farmach wiatrowych zlokalizowanych na polskich wodach Bałtyku. Taką ilością energii płynącej z Morza Bałtyckiego możliwe byłoby w perspektywie 2050 r. zaspokoić blisko 60 proc. prognozowanego w skali roku krajowego zapotrzebowania na prąd – wskazuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) w raporcie „Wizja dla Bałtyku. Wizja dla Polski”.

- Polska jest bardzo atrakcyjnym wschodzącym rynkiem dla morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim i regionem o największym niewykorzystanym potencjale w Europie. Chcemy wykorzystać nasze możliwości i wiedzę, aby wspomóc rozwój tej branży w Polsce, realizując projekty na Ławicy Słupskiej. Jednak do tego potrzebujemy stabilnych ram prawnych zapewnionych przez rząd – wyjaśnia Holger Matthiesen, szef działu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Skandynawii i na Bałtyku w RWE Renewables.PSEW wskazuje, że kluczem do realizacji 28 GW w polskiej części Bałtyku jest stworzenie stabilnych ram regulacyjnych wraz z systemem wsparcia. Wejście w życie ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej, której projekt został już opublikowany, oznaczałoby, jak wskazuje PSEW oznaczałoby zielone światło dla wielu projektów rozwijanych obecnie w polskiej strefie Bałtyku.Według danych PSE na 31 sierpnia 2020, warunki przyłączenia, jak wylicza PSEW, wydano dla siedmiu projektów o łącznej mocy 7,95 GW, natomiast umowy na przyłączenie do sieci zawarto z właścicielami dwóch projektów, o łącznej mocy 2,2 GW.Bardziej dynamiczny rozwój morskich farm na polskich wodach Bałtyku umożliwiłoby, ocenia PSEW, usunięcie barier administracyjnych, w tym częstsza rewizja planów zagospodarowania przestrzennego (co 5 lat, a nie – jak zostało wpisane do projektu morskiego planu zagospodarowania przestrzennego – co 10 lat) i bardziej elastyczne podejście do wyznaczania szerokości korytarzy migracyjnych dla ptaków (wobec obecnie ustalonego na sztywno 4-kilometrowego pasa).- Morska energetyka wiatrowa to nie tylko projekt energetyczny. To inwestycje, które w przeszłości będą stanowić filar polskiej gospodarki. Grupa PGE już teraz pracuje nad maksymalnym wykorzystaniem możliwości i doświadczenia polskich przedsiębiorstw do budowy farm PGE na Bałtyku. U podstaw neutralności klimatycznej grupy PGE w 2050 r. leży efektywna energetyka odnawialna, a morska energetyka wiatrowa na Bałtyku ma ogromny potencjał, na który zdecydowanie stawiamy – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.Zdaniem Grzegorza Górskiego, dyrektora operacyjnego Ocean Winds - joint venture EDPR i Engie, zaangażowanie doświadczonych międzynarodowych graczy ma kluczowe znaczenie dla pełnej realizacji wizji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Bałtyku i wykorzystania potencjału lokalnego łańcucha dostaw (tzw. local content).– Projekty morskiej energetyki wiatrowej są niezwykle kapitałochłonnymi inwestycjami, dlatego w większości przypadków konieczne jest tworzenie konsorcjów do realizacji takich przedsięwzięć – tłumaczył fuzję Górski.Wskazywał przy tym na dający przewagę strategiczną potencjał połączonych aktywów, począwszy od 1,5 GW projektów farm morskich w budowie i 4,0 GW w przygotowaniu, a kończąc na planach osiągnięcia 5-7 GW w działających lub budowanych projektach i 5-10 GW w zaawansowanym przygotowaniu do 2025 roku na najbardziej perspektywicznych rynkach Europy (w tym Polski), USA i wybranych krajów azjatyckich.