Polska może zarobić 20 mld zł na CO2. Wszystko jeszcze w tym roku

W 2021 r., jeżeli ceny uprawnień do emisji CO2 utrzymają się na podobnym poziomie co obecnie, to tegoroczne dochody budżetu państwa z ich sprzedaży mogą sięgnąć nawet około 20 mld zł - mówi WNP.PL Marcin Kowalczyk, kierownik Zespołu Klimatycznego organizacji ekologicznej WWF Polska.

Komisja proponuje nowe zasady

Jak zaznacza, pojawia się kwestia tego, czy te pieniądze docelowo będą w jakiś sposób "znaczone", czy też - tak jak obecnie - będą trafiały do budżetu państwa i będą wykorzystywane zgodnie z potrzebami budżetowymi. Aktualnie pieniądze ze sprzedaży CO2 nie są "znaczone" i zgodnie z ustawą o finansach publicznych są wpływem budżetu państwa.Marcin Kowalczyk zwraca uwagę, że w poprzednich latach Polska była w stanie wykazać Komisji Europejskiej, że zgodnie z wymaganiami 50 proc. dochodów z aukcji jest przeznaczanych na wydatki prośrodowiskowe. KE do tej pory tych raportów nie podważała.Aktualne przepisy nakazują wydatkowanie 50 proc. przychodów ze sprzedaży CO2 na konkretne cele, które są zapisane w dyrektywie ETS, a które zostały potem przeniesione do polskiej ustawy o handlu uprawnieniami do emisji.14 lipca 2021 r. KE przedstawiła pakiet propozycji "Fit for 55", w którym zaproponowała nową wersję dyrektywy ETS zakładającą, że 100 proc. środków ze sprzedaży CO2 będzie przeznaczanych na cele proekologiczne. Trzeba jednak pamiętać, że ta propozycja zostanie poddana negocjacjom na szczeblu politycznym. Ostateczną wersję nowego systemu poznamy za około 2 lata.Przepisy ustawy o handlu uprawnieniami do emisji mówią, że 25 proc środków ze sprzedaży uprawnień ma trafić do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z których korzystają przedsiębiorstwa energochłonne. W pierwszych dwóch latach obowiązywania tego zapisu, czyli w roku 2020 i 2021, było to ograniczone kwotowo. Od 2022 r. tego ograniczenia już nie będzie. W roku 2021 na Fundusz zostanie przeznaczonych 988,18 mln zł a w 2022 będzie to już 25 proc. wpływów ze sprzedaży CO2. W 2021 r. 8 mln zł ze sprzedaży CO2 zostanie przeznaczone na utrzymanie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.W przyszłości, środki ze sprzedaży CO2 mają trafić również na mający powstać fundusz transformacji energetycznej, prace nad jego powołaniem trwają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Na ten fundusz ma trafić 40 proc. środków ze sprzedaży CO2.- Jest pytanie, na co zostanie przeznaczonych pozostałe 35 proc. przychodów ze sprzedaży CO2 - zastanawia się Marcin Kowalczyk.