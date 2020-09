Polska może znów stać się eksporterem energii elektrycznej netto

Polska może ponownie stać się eksporterem energii elektrycznej netto w przypadku wzmożonych inwestycji w OZE, które "wypchną" z produkcji najmniej efektywne elektrownie węglowe i obniżą ceny hurtowe. Aby tak się stało, potrzebne jest uruchomienie dodatkowych elektrowni wiatrowych o mocy około 10 GW i elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 6 GW - mówi Sebastian Jabłoński, prezes zarządu TRMEW Obrót.

Obecnie jednak rozważania o tym, co by było, gdyby nie było kosztów CO2, nie mają praktycznego znaczenia. Uważam, że ze względów politycznych presja na utrzymywanie wysokich cen CO2 będzie bardzo duża. Z tego powodu, że system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla to mechanizm, mający skłaniać ku przeprowadzaniu transformacji energetyki w kierunku zeroemisyjnym.- Uważam, że Polska może ponownie stać się eksporterem energii elektrycznej netto w przypadku wzmożonych inwestycji w OZE, które "wypchną" z produkcji najmniej efektywne elektrownie węglowe i obniżą ceny hurtowe. Oceniam, że aby Polska ponownie stała się eksporterem energii elektrycznej netto, to potrzebne jest uruchomienie dodatkowych elektrowni wiatrowych o mocy około 10 GW i elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 6 GW.Oczywiście, czy tak się stanie, zależy przede wszystkim od regulacji, czyli od przedłużenia obowiązywania aukcyjnego systemu wsparcia OZE poza 2021 rok, a później od samych aukcji, od liberalizacji tzw. ustawy odległościowej i uchwalenia ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej.- Uogólniając: można powiedzieć, że w tym roku hurtowe ceny energii elektrycznej spadają, co przekłada się także na bieżące ceny na rynku detalicznym.W tym roku od stycznia do sierpnia średnia cena hurtowa energii na rynku spotowym w kontraktach bazowych, czyli z jednakową ceną przez całą dobę, wyniosła około 190 zł/MWh - wobec średniej ubiegłorocznej na poziomie 239 zł/MWh.Natomiast w przypadku kontraktów rocznych bazowych z dostawą energii na 2021 rok średnia cena energii to dotychczas około 231 zł/MWh, a ubiegłoroczna średnia cena kontraktów na 2020 rok sięgnęła około 250 zł/MWh.- W sytuacji kiedy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym występuje nadwyżka mocy na poziomie wymaganym przez operatora, to każde 100 MW importu obniża ceny krajowe o 1-1,5 zł/MWh. W tym roku przez większość czasu dla importu jest dostępne 2700 MW, a zatem - zaokrąglając - można powiedzieć, że import obniża ceny hurtowe w Polsce o około 30-35 zł/MWh. To oczywiście znajduje także odzwierciedlenie w cenach detalicznych.- Wdrożenie rynku mocy jest połączone z rezygnacją z innych mechanizmów wsparcia dla konwencjonalnych elektrowni w Polsce, czyli Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej. ORM ma duży wpływ na cenę w godzinach szczytowych i można go szacować na około 35 zł/MWh.Zatem biorąc pod uwagę, że godziny szczytowe stanowią około 40 proc. wszystkich godzin w roku, to zniesienie pozostałych mechanizmów wsparcia powinno się przełożyć na spadek cen hurtowych o około 15 zł/MWh. Przy założeniu, że pozostałe czynniki cenotwórcze się nie zmienią.- Zniesienie obliga giełdowego nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ilość energii importowanej do Polski, ponieważ import jest konsekwencją dostępnych zdolności przesyłowych i różnic w cenach energii między krajami. To, czy zniesienie obliga będzie miało wpływ na ceny na rynku, zależy od zachowania uczestników rynku w sytuacji braku obowiązku sprzedaży energii za pośrednictwem transparentnej platformy obrotu, jaką niewątpliwie jest TGE.Przez ostatnie 20 lat budowaliśmy rynek - i udało nam się bardzo dużo osiągnąć. Mamy dobrze działającą giełdę, która pozwala na agregację popytu i podaży i - w konsekwencji - dostęp dla każdego uczestnika rynku (wytwórcy, spółki obrotu, odbiorcy końcowego) na równych zasadach. Daje to konsumentom dotarcie do informacji o uczciwej cenie energii; o tym czy oferty, które dostaje od sprzedawców, są atrakcyjne.To nie będzie możliwe, gdy obrót energią będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami między spółkami wewnątrz grupy. Mam nadzieję, że w spółkach na naszym rynku istnieje świadomość dobrodziejstwa, jakim jest Towarowa Giełda Energii i nawet pomimo zniesienia obliga nie zmieni się sposób obrotu energią przez spółki na rynku.