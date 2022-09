Polska musi rozdzielić biznes od polityki

Kryzys energetyczny nie zatrzyma transformacji, wręcz ją przyspieszy. Diego Pavia, szef EIT Innoenergy, w rozmowie z WNP.PL mówi, jakie technologie zastąpią ropę, gaz i węgiel, a także co Polska musi zrobić, by nadążyć za tym przyspieszeniem.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Mimo kryzysu energetycznego, inwestycje w technologie dla klimatu i tworzenie nowych regulacji muszą iść nadal w tym samym kierunku, tylko jeszcze szybciej.

Obecnie największym problemem w rozwoju odnawialnych źródeł energii jest społeczna akceptacja tego typu inwestycji. - Nie technologia, nie przepisy, nie pieniądze, tylko ludzie - mówi Diego Pavia.

Zdaniem szefa EIT Innoenergy największym problemem, który Polska musi pokonać, by zrobić "żabi skok" w transformacji, to zbyt mocne powiązanie takich firm, jak Orlen, Tauron, Energa czy PGE z polityką. Według niego tylko biznes może rozwiązać problemy transformacji.

EIT Innoenergy inwestuje w innowacje w obszarze energii, wspiera start-upy, które mogą przyspieszyć transformację w zeroemisyjnym kierunku. Czy dziś wciąż jest czas i miejsce na inwestowanie w zieloną przyszłość, gdy teraźniejszość przynosi nam niespotykane dotychczas wyzwania? Gdy wojna na Wschodzie rozpętała na dobre kryzys energetyczny i sprawiła, że wiele krajów Europy zastanawia się, jak przetrwać zimę?

- Dla mnie są to dwie różne sprawy. Jedna to perspektywa krótkoterminowa, druga - średnioterminowa. Celowo nie mówię o długoterminowej perspektywie, bo mam na myśli nie rok 2050 jako termin realizacji naszych zeroemisyjnych zobowiązań. Na to nie mamy czasu. Mam na myśli średnioterminową perspektywę bardziej roku 2030 i tu nic się nie zmienia. Pozostaje ten sam cel zeroemisyjnej transformacji gospodarki, który wyznaczyła Unia Europejska. W drodze do niego jedynie musimy przyspieszać.

Natomiast w krótkiej perspektywie czasowej musimy przede wszystkim kontrolować szkody, jakie wynikają z bieżącej sytuacji geopolitycznej. Dlatego, jeśli Polacy czy Niemcy zaczną palić węglem, gdy przyjdzie zima, to jest to całkowicie zrozumiałe.

Ale inwestycje w technologie dla klimatu i tworzenie nowych regulacji muszą iść nadal w tym samym kierunku, tylko jeszcze szybciej.

Odnawialne źródła energii z technologiami magazynowania energii zastąpią ropę, gaz i węgiel

To skąd brać środki na inwestycje w technologie przyszłości w dobie galopujących cen nośników energii, napędzających inflację?

- Tu znów mamy do czynienia z różnymi środkami. Pieniądze przeznaczane na ponowne uruchamianie elektrowni węglowych, na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z węgla, to zupełnie inne środki, niż te inwestowane w technologie przyszłości. I na oba te cele tych pieniędzy wystarczy.

Zatem w jakie technologie należy inwestować? Co zastąpi w tym średnioterminowym horyzoncie czasowym ropę, gaz i węgiel?

- To połączenie odnawialnych źródeł energii z technologiami magazynowania energii. Już dziś są to tańsze rozwiązania niż elektrownie gazowe lub węglowe.

Rozwój zielonych inwestycji blokują ludzie, nie pieniądze czy technologie

Jednak rozwój tych technologii nie przebiega tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali w obliczu kryzysu energetycznego. Dlaczego, skoro - jak pan sam powiedział - pieniądze na tego typu inwestycje są?

- Obecnie największym problemem jest społeczna akceptacja inwestycji w odnawialne źródła energii. To, by ludzie zaakceptowali w swoim sąsiedztwie farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Z magazynowaniem energii nie ma takiego problemu, ponieważ są to obiekty, które nie oddziałują tak bardzo na otoczenie, nie słychać ich, nie widać.

Ludzie popierają budowanie odnawialnych źródeł energii tak długo, jak nie dotyczy to ich podwórka. To jest prawdziwy czynnik ograniczający tego typu inwestycje.

Czyli nie pieniądze, a społeczna akceptacja...

- Tak, problemem nie jest technologia, ani przepisy, ani pieniądze, tylko ludzie.

I z tym samym problemem inwestorzy borykają się pod różnymi szerokościami geograficznymi? Bez względu na to, czy jest to Hiszpania, Portugalia, czy Polska?

- Ten problem występuje wszędzie tam, gdzie ludzie są blisko źródeł energii. W Hiszpanii są tereny niezamieszkałe przez ludzi i tam można rozwijać ogromne projekty odnawialne. Gdy tylko źródła energii zbliżają się do domów, pojawiają się protesty.

Polska musi rozdzielić biznes od polityki w sektorze energii

Wracając do transformacji europejskich krajów, nie wszystkie mają taki sam punkt startu. Czy Polska, ze swoją silnie uzależnioną od węgla gospodarką, ma szansę na takie przyspieszenie w transformacji, na jakie stawia obecnie Unia Europejska?

- Polska ma jak najbardziej szansę zrobić „żabi skok”, czyli bezpośrednio przejść do najnowszych technologii, omijając przejściowe etapy dekarbonizacji. To, co dla mnie jest dzisiaj problemem w Polsce, to zbyt mocne powiązanie takich firm, jak Orlen, Tauron, Energa czy PGE z polityką. W dniu, w którym nastąpi rozdział biznesu od polityki, będziecie mogli przyspieszać w transformacji tak samo, jak inne kraje, bo macie takie same możliwości. Dopóki tego nie zrobicie, nie dacie rady.

Czyli potrzebujemy rozwodu biznesu od polityki w sektorze energetycznym?

- Dokładnie tak, ale taka sama sytuacja jest np. we Francji. Tylko biznes jest w stanie rozwiązać problemy transformacji.