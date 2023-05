Polska musi zacząć myśleć o utylizacji odpadów atomowych

- Im szybciej powstanie koncepcja przetwarzania, tym więcej czasu przyszły właściciel będzie miał na opracowanie odpowiedniej strategii. Te działania pozwolą zaoszczędzić dużo pieniędzy - mówiła w rozmowie z WNP.PL Anni Jaarinen, szefowa działu energetyki jądrowej firmy Fortum.

Projekt budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej w ciągu 10 lat nie jest niewykonalny, ale w planie tym nie ma żadnego marginesu błędu - uważa Anni Jaarinen.

Kwestia utylizacji odpadów nuklearnych powinna pojawić się już w fazie planowania projektu elektrowni atomowej - twierdzi szefowa działu energetyki jądrowej w fińskiej firmie Fortum .



Z Anną Jaarinen rozmawialiśmy przy okazji XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polski projekt budowy elektrowni jądrowej w ciągu 10 lat jest bardzo ambitny. Anni Jaarinen uważa, że w tej perspektywie czasowej nie może dojść do żadnych pomyłek i nie ma marginesu błędu czy możliwości dublowania działań.

Te działania w tak krótkim czasie, jakim jest 10 lat dla budowy elektrowni jądrowej od podstaw, wymagają ścisłej koordynacji zarówno po stronie właściciela, jak i wykonawcy projektu.

Polacy jak dotąd nie podejmowali kwestii odpadów nuklearnych, a im wcześniej się o tym pomyśli, tym będzie taniej

W Polsce nadal nie mówi się wiele na temat składowania odpadów jądrowych z przyszłej elektrowni atomowej. Według Anni Jaarinen jest to ważna kwestia w procesie planowania działań sektora energetyki jądrowej, która powinna być objęta strategicznymi działaniami już na etapie planowania budowy elektrowni.

- Im wcześniej podejmie się decyzję dotyczące postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wybierze się sposób ich ostatecznej utylizacji, tym szybciej będzie można wdrożyć przyjęte strategie i uwzględnić je przy budowie elektrowni - stwierdziła Anni Jaarinen.

Kluczowa jest rola właściciela elektrowni jądrowej, który musi kierować całym projektem i mieć odpowiednią wiedzę i kompetencje

To właściciel jest tym, który kieruje całym projektem jądrowym. Od jego kompetencji technicznych i umiejętności zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Od potencjału właściciela elektrowni jądrowej będzie zależało to, kiedy elektrownia jądrowa zostanie przygotowana do swojej działalności.

- Kwestią gotowości operacyjnej należy się zająć już na wczesnym etapie - zaraz po uzgodnieniu projektu z dostawcą instalacji w trakcie przygotowań poprzedzających podjęcie działalności - stwierdziła w rozmowie z WNP.PL Anni Jaarinen.