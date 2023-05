Polska musi zainwestować 726 mld zł w nowe źródła energii

Do 2040 r. trzeba będzie zainwestować w nowe źródła wytwarzania około 726 mld zł - poinformował w środę posłów wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Dodał, że wydatki na ten cel do 2030 r. są na poziomie 260 mld zł i mają one w 90 proc. pokrycie w m.in. mechanizmach wsparcia.

Wiceminister liczy m.in. na środki z Krajowego Planu Odbudowy

W środę sejmowa podkomisja stała do spraw restrukturyzacji energetyki rozpatrywała informację na temat źródeł finansowania transformacji energetycznej w perspektywie do 2030 r. z wykorzystaniem funduszy europejskich w szczególnie w zakresie: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej oraz Programów Regionalnych.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował posłów, że do 2040 r. trzeba będzie zainwestować w nowe źródła wytwarzania około 726 mld zł. Dodał, że w najbliższym okresie, w którym szansa na środki unijne jest największa, potrzeby inwestycyjne do 2030 r. są "mniej więcej na poziomie 260 mld zł i one są mniej więcej w 90 proc. pokryte bądź mechanizmem wsparcia, jaki istnieje dla offshore, jako rynek mocy, bądź wprost środkami krajowymi pochodzącymi ze sprzedaży ETS, czy też środkami unijnymi" - wymienił wiceminister.

- Jeżeli chodzi o środki unijne przeznaczone na energetykę, to mamy kilka kluczowych źródeł tj. KPO i jego aktualizacja w ramach programu RePower, z Polityki Spójności, czyli z FEnIKS, ale też z Programu Polski Wschodniej, a także środki z ETS w ramach Funduszu Modernizacyjnego i łącznie z tych wszystkich środków (...) w ramach tych programów dostępnych jest około 43 mld euro czyli blisko 200 mld zł - stwierdził Guibourgé-Czetwertyński.

30 mld zł na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Poinformował, że do tego można jeszcze dodać "ewentualne przychody ze sprzedaży uprawnień w ETS". Rząd planuje przeznaczyć 40 proc. tych przychodów na Fundusz Transformacji Energetyki, który jest przygotowywany w ministerstwie. - I to byłoby mniej więcej kolejne 100 mld zł na energetykę. Wreszcie dostępne są pewne środki w ramach programów regionalnych - dodał wiceminister.

Wskazał, że jedną z najważniejszych kategorii inwestycji jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. - (...) mamy prawie 30 mld euro na ten cel, w dużej mierze w formie pożyczek i dotacji, w tym ponad 4 mld euro na potrzeby systemów ciepłowniczych. (...) inwestycje związane z efektywnością energetyczną, czyli termomodernizacje budynków, ale też wsparcie gospodarstw domowych w programach takich jak Czyste powietrze - na ten cel przeznaczonych jest 7 mld euro - podał wiceminister.

Dodał, że na przesył i dystrybucję rząd zamierza przeznaczyć około 3,5 mld euro w tym około 2,5 mld euro na dystrybucję i 1 mld euro na przesył, a na inwestycje w segment przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego przeznaczono środki w wysokości 1,85 mld zł.

Guibourgé-Czetwertyński zwrócił też uwagę na wyzwania, jakie stoją przed rządem. - Krótki horyzont czasowy dla KPO, gdzie do połowy 2026 r. będziemy musieli rozliczać się z niektórych projektów. Są pewne wyzwania związane z koniecznością zapewnienia zgodności z zasadą DNSH, która ogranicza w szczególności inwestycje w gaz. Pewnym wyzwaniem będzie też zagospodarowanie środków, którymi dysponujemy w formie pożyczek - producenci chętniej wzięliby dotacje. Pomoc publiczna też będzie ograniczać wymiar wsparcia- stwierdził wiceminister.