Polska na ograniczenie emisji CO2 potrzebuje aż 136 mld euro

PGE apeluje o złagodzenie kosztów transformacji energetycznej poprzez uwzględnienie pewnych postulatów w ramach reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Nie zmniejszać ilości uprawnień

Burzliwe miesiące

Dodatkowo Paweł Cioch podniósł, że znaczące zaostrzenie parametrów MSR nie jest konieczne przy jednoczesnym zwiększeniu wartości liniowego wskaźnika redukcji emisji do 4,2 proc. rocznie. Łączny skutek zaproponowanych zmian doprowadzi do dalszego wzrostu cen uprawnień, które już teraz przekraczają 60 euro za tonę.W ocenie PGE, poza zwiększeniem puli uprawnień w Funduszu Modernizacyjnym, warte rozważenia jest rozwiązanie polegające na proporcjonalnym zmniejszeniu wolumenu uprawnień, który Polska przekazywałaby do rezerwy stabilności rynkowej (MSR) i wykorzystanie części uprawnień kierowanych do MSR do przyspieszenia transformacji energetycznej. W dłuższej perspektywie mógłby to być jeden ze sposobów zmniejszenia strukturalnego deficytu uprawnień.Finalny kształt reformy systemu EU ETS będzie rozstrzygał się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.Pod koniec lipca, już po publikacji propozycji zmian w EU ETS przez Komisję Europejską, PGE wspólnie z Euractiv opublikowała specjalny raport dostępny w języku angielskim i polskim poświęcony szczegółom tych zmian oraz ich potencjalnym skutkom społecznym i ekonomicznym.O reformie w systemie ETS przedstawiciele PGE dyskutowali w trakcie debaty „Nowy system handlu emisjami w UE: co należy zmienić?", zorganizowanej przez brukselski portal Euractiv.Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, agencji i think-tanków zgromadziło ponad 200 uczestników.