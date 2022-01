Polska na środku transformacyjnej rzeki. Iść do przodu czy zawracać?

Myślę, że jesteśmy dokładnie w środku nurtu rzeki, strumień jest bardzo szybki. My się w tej chwili zatrzymujemy zamiast zdecydować się, czy idziemy do przodu, bo w zasadzie cofnąć się nie możemy. Nie jest tak, że możemy wybrać, czy będziemy się transformować, czy nie. Nie możemy powiedzieć, że się nie będziemy transformować. Naprawdę dużym ryzykiem dla biznesu jest zawahanie polityczne, brak pewności, co zrobić – oceniła Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii, podczas debaty "Zielona transformacja gospodarki" odbywającej się w ramach EEC Trends.