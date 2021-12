Polska niemal zapłąciła karę za Turów. W rządzie widać spór

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że kilka dni temu rząd był gotowy zapłacić karę za niezastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Ostatecznie jednak w gabinecie Mateusza Morawieckiego zmieniono zdanie.

Ministrowie Konrad Szymański i Anna Moskwa mieli postulować zapłacenie kary za niewykonanie postanowienia TSUE w sprawie kopalni Turów.

TSUE nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia w kopalni, co byłoby jednoznaczne także z zatrzymaniem pracy tamtejszej elektrowni.

Wicepremier Jacek Sasin i przedstawiciele Solidarnej Polski mieli sprzeciwić się zapłaceniu kary. Ostatecznie rząd nie podjął takiej uchwały.

Wczoraj (28 grudnia) Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której podkreśla, że kopalnia i elektrownia Turów muszą działać.

- Nie zamierzamy wstrzymywać pracy kopalni i elektrowni Turów - podkreślił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.



Jak dodał, decyzje, czy płacić kary nałożone przez TSUE zostaną podjęte w terminie późniejszym.



Wcześniej dziennikarze Onetu twierdzili, że dotarli do projektu uchwały Rady Ministrów, który niespodziewanie w poniedziałek, 27 grudnia, po południu trafił do konsultacji międzyresortowych w trybie obiegowym.



Według portalu tempo procedowania było ekspresowe i ministerstwa na przedstawienie swoich uwag do projektu dostały zaledwie kilka minut.



"Rada Ministrów zobowiązuje Ministra Aktywów Państwowych do wykonania postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2021 w sprawie C-121/21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" - napisano w projekcie uchwały rządu, na który powołuje się Onet.pl.



Karę, która obecnie wynosi już ponad 200 mln zł, miałoby zapłacić Ministerstwo Aktywów Państwowych.



Rzecznik rządu Piotr Mueller, na portalu interia.pl, szybko zdementował informacje Onetu, że Rada Ministrów proceduje uchwałę dotyczącą wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kopalni Turów.



Trudne rozmowy z Czechami