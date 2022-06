Polska ograniczy rolę gazu w transformacji energetycznej

Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokładnych założeń do nowej polityki energetycznej. Będziemy chcieli ograniczyć rolę gazu w procesie przejściowym transformacji energetycznej na rzecz OZE, bloków węglowych i atomu - powiedział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w piątek w konferencji "Perspektywy rozwoju polskiego sektora energii w Polsce 2040" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Jak mówił Guibourgé-Czetwertyński, Polska będzie chciała ograniczyć rolę gazu w procesie przejściowym transformacji energetycznej do tego, co niezbędne. "Nie zredukujemy tego do zera, bo się nie da" - zastrzegł.

"Będziemy chcieli przyspieszać rozwój bezemisyjnych źródeł energii OZE i jądrówki. Będziemy chcieli też wykorzystać istniejące bloki węglowe, żeby uzupełnić moce zainstalowane w OZE, by domknąć system. (...) To są ogólne zasady rewizji polityki energetycznej, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów już w marcu, zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie" - powiedział.

Dodał, że obecnie trwają prace nad rewizją całej polityki energetycznej. "Jesteśmy w trakcie przygotowania jej dokładnych założeń" - zaznaczył.

"Nawet w przypadku posiadania możliwości importu gazu zderzymy się z dużą konkurencją na rynku tego paliwa w Unii Europejskiej, bo inne państwa członkowskie także będą chciały importować gaz np. z Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Kataru" - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska.

Szefowa MKiŚ Anna Moskwa informowała w kwietniu, że rząd pracuje obecnie nad aktualizacją Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku, w której znajdzie się m.in. - jako jej pierwszy filar - nowa część dotycząca niezależności i suwerenności energetycznej kraju.

"Opiszemy plan modernizacji bloków energetycznych, który mamy uzgodniony ze spółkami (...) plus czyste technologie węglowe (...). Chcemy wpisać do tego dokumentu reformę OZE, reformę ETS" - wyliczała minister Moskwa, podkreślając działania zmierzające do "derusyfikacji" polskiej i unijnej gospodarki.