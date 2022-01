Polska otrzymała z CO2 ponad 5,5 mld euro

Polska, sprzedając w 2021 roku na aukcjach blisko 105,3 mln uprawnień do emisji CO2 ( EUA i EUAA), osiągnęła blisko 5,6 mld euro przychodów. To znacznie więcej niż w 2020 roku, kiedy sprzedaż przez Polskę nieco ponad 130,1 mln uprawnień do emisji CO2 ( EUA) przyniosła około 3,15 mld euro. Nasz kraj w sumie w latach 2013-2021 ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 ( EUA i EUAA) zyskał prawie 13,5 mld euro przychodów - wynika z informacji podanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Rynek wtórny uprawnień do emisji

Przyczyny rajdu cenowego CO2

ESMA nie widzi problemu spekulacji

Co może zachwiać trend wzrostowy cen CO2?

"W 2021 r. uprawnienia EUA zyskały na wartości około 146 proc. licząc różnicę w cenie między 31 grudniem 2020 r. a 31 grudniem 2021 r., i zakończyły rok wartością bliską 80 euro. Są to zdecydowanie wyższe wartości w porównaniu z 2020 r., kiedy ceny uprawnień wzrosły tylko o około 33 proc. i zakończyły rok na poziomie około 32,5 euro: - czytamy w raporcie KOBiZE.KOBiZE podał, że średnia arytmetyczna uprawnień EUA z rynku kasowego giełd ICE (Londyn) i EEX (Lipsk) w 2021 r. była ponad 2 razy wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 53,56 euro (w 2020 r. - 24,77 euro)."Z kolei bardzo zaskakuje wartość średniej ważonej, która była aż o ok. 6 euro wyższa niż średnia arytmetyczna. Tak wysoka różnica wynika z wielkości wolumenu obrotu na rynku kasowym, który w ostatnim kwartale 2021 r. był blisko 4 razy wyższy niż w I kwartale. Patrząc na wolumeny przez pryzmat całego roku, należy zauważyć, że w 2021 r. ich wielkość była minimalnie niższa niż w 2020 r. (610 mln vs. 652 mln)" - zaznaczył KOBiZE.I dodal, że dominującą cechą dla rynku uprawnień w 2021 r. była rekordowo wysoka zmienność cen: miesięczny zakres cen pomiędzy osiągniętymi minimum a maksimum potrafił dochodzić do ok. 18,5 euro w listopadzie, co stanowiło ok. 28 proc. średniej arytmetycznej dla tego miesiąca."W 2020 r. zakres cenowy najwyższy był w marcu podczas paniki covidowej i wynosił ok. 44,6 proc. średniej arytmetycznej dla marca 2020 r. Natomiast jeżeli chodzi o najbardziej spokojny miesiąc pod względem wahań cenowych, to był nim wrzesień (w 2020 r. – styczeń)" - powiadomił KOBiZE.Wysoka zmienność cen uprawnień do emisji CO2 może świadczyć, jak wskazał Ośrodek, o dużej nieprzewidywalności tego rynku, w szczególności w kontekście zakupu uprawnień przez instalacje funkcjonujące w ramach systemu EU ETS.KOBiZE wskazuje, że silny trend wzrostowy na uprawnieniach do emisji rozpoczął się już w listopadzie 2020 r. - zaraz po pojawieniu się informacji o skuteczności szczepionek na COVID-19 oraz w trakcie stopniowego odblokowania wcześniej zamykanych gospodarek w Europie (tzw. lockdown-ów).Sprzyjało to, zaznacza KOBiZE, w szczególności odbudowie wcześniej załamanego popytu w otoczeniu ultraluźnej polityki monetarnej banków centralnych w USA i Europie (utrzymanie niskich stóp procentowych)."Licząc od listopada 2020 r. wzrosty cen uprawnień były jeszcze bardziej imponujące i sięgnęły ok. 240 proc. . W tym czasie bardzo mocno rosły też ceny surowców energetycznych, m.in. ropy, węgla i gazu. I to właśnie ostatniemu z wymienionych wyżej surowców uprawnienia zawdzięczają swój spektakularny rajd w 2021" - czytamy w raporcie KOBiZE.Ośrodek wyjaśnia też, że ekstremalnie wysokie ceny gazu wpływały na rentowność produkcji energii elektrycznej i jej producenci wybierali częściej relatywnie tańszy węgiel jako paliwo, ponieważ - pomimo wysokich cen uprawnień - opłacało im się produkować energię z tego surowca."A z uwagi na fakt, że węgiel jest ok. 2-krotnie bardziej emisyjny niż gaz, to wzrósł popyt na uprawnienia EUA (aby rozliczyć emisję trzeba było ich zakupić 2 razy tyle). Jest to zatem odwrotna prawidłowość (tzw. odwrotny „fuel switching”) do tej do której dąży KE, aby zamieniać bardziej emisyjne paliwa na mniej emisyjne (np. z węgla na gaz)" - skomentował sytuację Ośrodek.KOBiZE podał, że z danych Carbon Reporter wynika, że aby korzystanie z gazu stało się opłacalne ceny uprawnień musiałyby wzrosnąć ok. 2 lub 3-krotnie do poziomów ponad ok. 200 euro."Innym czynnikiem fundamentalnym, dzięki któremu ceny uprawnień rosły w 2021 r. był opublikowany w połowie lipca pakiet Fit for 55, który znacząco podwyższa cel redukcyjny w EU ETS z 43 proc. do 61 proc. oraz zaostrza działanie rezerwy MSR, co znacząco wpłynie na ograniczenie liczby uprawnień dostępnych w ramach systemu EU ETS do 2030" - wskazał w raporcie KOBiZE." Zapowiedzi drastycznego ograniczenia podaży uprawnień w EU ETS nie mogły umknąć także podmiotom, którzy nie mają obowiązku rozliczenia emisji w EU ETS. Rynek uprawnień bowiem jest otwarty dla wszystkich i w zasadzie każdy podmiot może zakupić uprawnienia" - stwierdził Ośrodek.Trend wzrostowy na rynku uprawnień do emisji zaczęły dostrzegać, jak zaznacza KOBIZE, podmioty finansowe takie jak na przykład fundusze inwestycyjne, czy fundusze emerytalne."Problem rosnącej spekulacji uwidocznił się w szczególności w ostatnim kwartale 2021 r., kiedy aktywność inwestorów na opcjach na uprawnienia była przyczyną wykładniczych wzrostów ich cen; inwestorzy obstawiali, że ceny sięgną wartości dochodzących do 100 euro" - czytamy w raporcie KOBiZE.Ośrodek zauważa, że "Europejski Nadzór Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, w skrócie ESMA) w ogóle nie widzi problemu spekulacji, twierdząc, że ma ona marginalny wpływ na ewoluujący systematycznie rynek uprawnień". "Jednak trudno się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że ESMA, analizując ten rynek, nie wzięła pod uwagę danych z rynku spot i wymienionych wcześniej opcji, a także sugerowała, że pośrednicy działający na rynku kupują uprawnienia tylko i wyłącznie na konto instalacji z EU ETS".Ośrodek jest zdania, że podobne podejście europejskiego nadzorcy do problemu spekulacji było jeszcze większą zachętą dla inwestorów do zakupu uprawnień w 2021 r., których wcześniejsze obawy o możliwości interwencji KE na rynku były w tym momencie nieuzasadnione. "Taka interwencja mogłaby się wydarzyć, gdyby KE lepiej i bardziej przejrzyście skonstruowała mechanizm z art. 29a dyrektywy EU ETS. Obecna konstrukcja tego przepisu praktycznie uniemożliwia jego wprowadzenie , pozostawia duże pole do interpretacji oraz opiera się na dużej uznaniowości co do jego wprowadzenia przez KE" - komentuje KOBiZE.KOBiZE stwierdza, że opisane wyżej otoczenie rynkowe powodowało, że ceny uprawnień do emisji w 2021 r. mogły „iść” tylko w jednym kierunku: wzrostowym. Zdaniem KOBiZE ( "wydaje się") ten bardzo silny trend może zostać zachwiany w dwóch przypadkach."Pierwszym z nich jest wystąpienie jakiegoś nagłego załamania na innych rynkach finansowych, co można było zaobserwować np. podczas paniki covidowej w marcu 2020 r. Ryzyko załamania indeksów na światowych rynkach jest dosyć spore w związku z rosnącą presją inflacyjną i koniecznością podnoszenia stóp procentowych (np. perspektywą luzowania polityki skupu aktywów przez amerykański FED)" - uważa KOBiZEKOBIZE wyjaśnia, że wysokie koszty surowców i energii mogą przełożyć się na wyższe koszty przedsiębiorstw, spadek popytu konsumpcyjnego i spadek popytu na energię."Drugim przypadkiem może być złagodzenie poszczególnych elementów pakietu Fit for 55, który obecnie jest negocjowany. Tak może się stać np. ze współczynnikiem intake rate w rezerwie MSR, który nie musi zostać podniesiony z 12 proc. do 24 proc., KE może też zdecydować się na wprowadzenie jakiegoś 'wentylu bezpieczeństwa', np. poprawienie mechanizmu z art. 29a, ograniczenie dostępu podmiotów spekulacyjnych itp."- zauważa KOBiZE.