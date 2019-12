"Polska otwarta na transformację energetyczną, ale twardo stąpamy po ziemi"

Nasze podejście do transformacji energetycznej jest bardzo otwarte i Polska chce temu wymaganiu podołać, ale twardo stąpamy po ziemi i oczekujemy zrozumienia u europejskich partnerów – powiedziała w środę w Katowicach minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Podkreśliła, że Polska, realizując działania na rzecz transformacji, jednocześnie "twardo stąpa po ziemi".



"Mówimy jasno, że w 80 proc. polski system energetyczny opiera się na węglu i droga dojścia do zeroemisyjności w gospodarce jest bardzo kosztowna i w tej transformacji - jeśli chcemy ją wykonać - musimy znaleźć zrozumienie u naszych europejskich partnerów ponieważ, to jest proces, który się nam wszystkim opłaca i na który jednak musimy wszyscy łożyć" - wskazała



"Polska nie miała szans budować alternatywnych źródeł energii w okresie PRL-u, a wysiłek, jaki poczyniliśmy w modernizacji instalacji po 89 r. był bardzo duży. Nasze podejście jest bardzo otwarte, to jest wymagające i my chcemy temu wymaganiu podołać" - podsumowała.