Polska płaci rekordowe kwoty za import węgla i gazu

Jak wylicza think-tank Forum Energii import paliw kopalnych od stycznia do października 2022 kosztował nas aż o 136 procent więcej niż średnie wydatki na ten cel w tym samym okresie w latach 2000-2021.

Forum Energii podało, że od stycznia do października 2022 Polska zapłaciła za import paliw kopalnych 162 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie lat 2000-2021 było to średnio 69 mld zł.

Cena importu gazu od stycznia do października wzrosła aż o 346 procent a węgla o 333 procent, wobec średniej z tego okresu dla lat 2000-2021.

Według organizacji stanowi to kolejny argument za jak najszybszą dekarbonizacją i budową własnych źródeł. Zdaniem think-tanku szybki przyrost źródeł odnawialnych przełoży się na obniżanie cen energii.

Ceny energii podniosły rekordowo wysokie wydatki na gaz i węgiel

Za import 13,1 mld m3 gazu ziemnego zapłaciliśmy między styczniem a październikiem 2022 r. 79,6 mld zł i po raz pierwszy w historii był on droższy niż import ropy. Do roku 2021 za okres styczeń- październik Polska nigdy nie zapłaciła za import gazu więcej niż 30 mld zł. Widać tu zatem wzrost cen aż o 346 procent (o 17,8 mld zł) względem średniego poziomu lat 2000-2021, natomiast względem analogicznego okresu 2021 roku wyniósł on 76 procent.

W tym samym okresie 2022 roku Polska zaimportowała 14 mln ton węgla i zapłaciła za nie 18,6 mld zł. Wobec analogicznego okresu 2021 roku daje to wzrost kosztów o 180 procent (6,6 mld zł), a wobec średniej z lat 2000-2021 aż o 333 procent.

Jak podaje Forum Energii, sytuacja jest nieco inna, jeśli chodzi o ropę naftową. Za jej import od stycznia do października 2022 roku Polska zapłaciła 64,2 mld zł, co stanowi wzrost o 38 procent wobec średniej rocznej z ostatnich 20 lat, ale w przeciwieństwie do cen węgla i gazu bywały okresy, gdy nasz kraj musiał płacić za surowiec jeszcze więcej, na przykład w rekordowym 2012 roku, co pokazuje dużą niestabilność jej cen.

Embargo na rosyjski węgiel i gaz wymusiło import z innych kierunków

Na rosnące ceny paliw kopalnych miał oczywiście wpływ kryzys energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę i decyzja Polski jak i całej Unii Europejskiej o nałożeniu embarga na rosyjskie paliwa kopalne. Dotyczyło ono gazu i węgla i zmusiło Europę do importu z innych kierunków.

Już w maju tego roku Rosja przestała być głównym importerem gazu do Polski, bo po najpierw sama ucięła dostawy, a potem wygasł kontrakt jamalski, którego nie przedłużyliśmy.

Tym samym od maja naszymi głównymi dostawcami paliwa stały się kolejno: Stany Zjednoczone, Niemcy, Katar, Litwa i Dania.

Podobnie było w przypadku węgla, którego import z Rosji ustał całkowicie w maju, a głównymi dostawcami stały się kolejno: Australia, Kazachstan, RPA, Kolumbia oraz Indonezja.

Do końca października Rosja była nadal głównym importerem ropy, ale 5 grudnia weszła w życie pierwsza faza unijnego embarga na ropę, co wyłącza możliwość jej dostaw drogą morską, 5 lutego wejdzie druga faza – embargo na produkty rafinacji ropy. Embargo obejmie 90 procent unijnego importu surowca, z wyłączeniem ropociągów.

Obniżenia cen energii można szukać we własnych, zeroemisyjnych źródłach

Forum Energii zauważa, że rekordowe ceny surowców, z którymi borykamy się od początku roku pokazują, jaką pułapką jest uzależnienie się od dostarczanych z zewnątrz paliw kopalnych, które często sprzedają niedemokratyczne reżimy. Zamiast tego powinniśmy budować własne, odnawialne źródła energii. Ich większa liczba miałaby skutkować obniżeniem cen za zużywaną energię, jak również wzmocnić niezależność energetyczną kraju.

Think-tank uważa, że uzależnienie od paliw kopalnych nie tylko negatywnie wpływa na zmiany klimatu, ale również jest motorem obecnego kryzysu ekonomicznego. Stąd sytuacja, w której się znaleźliśmy powinna stanowić motywację do zwiększenia wysiłków transformacyjnych.

Wreszcie spalanie paliw kopalnych i ich zakup negatywnie odbija się na stanie naszego zdrowia. - Forum Energii argumentuje, że zależność importowa w zakresie surowców energetycznych wystawiła nam w tym roku solidny rachunek na co najmniej 162 mld zł. To kwota, która znacznie przewyższa koszty pozbycia się smogu w Polsce emitowanego przez 3 mln kopciuchów, a także koszty termomodernizacji 3 mln domów w ramach programu Czyste Powietrze (100 mld zł). To również kwota, która pokryłaby koszty rozbudowy sieci elektroenergetycznej w najbliższej dekadzie, konieczne do integracji nawet 50 GW źródeł odnawialnych (130 mld zł) - wylicza organizacja.