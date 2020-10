Polska podpisała umowę o współpracy jądrowej z USA. Ale inne opcje są rozważane

Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, 22 października podpisał polsko-amerykańską międzyrządową umowę o współpracy w celu rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Nie oznacza to jednak, że Polska definitywnie zdecydowała się na wybór amerykańskiej technologii jądrowej.

Ile to będzie kosztowało?

Rola Komisji Europejskiej

W amerykańskich mediach pojawiła się informacja, że polski wkład w budowę elektrowni jądrowych we współpracy ze stroną amerykańską wyniesie 18 mld dolarów. Jak zapewnia Piotr Naimski, w podpisanej umowie pomiędzy Polską i USA nie ma nic o tym mowy.Piotr Naimski nie chciał mówić ile może kosztować budowa elektrowni jądrowych w Polsce. Z zestawienia opublikowanego w zaktualizowanym PPEJ wynika, że jednostkowe nakłady inwestycyjne kontraktowe w przypadku energetyki jądrowej wynoszą około 22,3 mld zł netto za 1000 MW.W programie energetyki jądrowej założono nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w spółce celowej realizującej inwestycje w energetykę jądrową w Polsce, czyli PGE EJ1. Obecnie udziałowcami tej spółki są PGE oraz Tauron, KGHM oraz Enea.Docelowo, po wyborze jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii, zaplanowanie utrzymanie przez Skarb Państwa przynajmniej 51 proc. udziałów w spółce PGE EJ 1.Piotr Naimski zapowiedział, że w budowie elektrowni jądrowych duży udział będą miały polskie firmy. W Polsce jest kilkadziesiąt podmiotów, które uczestniczą, lub w niedawnej przeszłości uczestniczyły, w budowie elektrowni jądrowych w innych państwach.- Udział polskich firm będzie się zwiększał wraz z przechodzeniem do kolejnych faz programu jądrowego - zapowiedział Piotr Naimski.- Nie ma możliwości, i wszyscy to wiemy, żeby w dzisiejszych czasach zbudować elektrownie jądrową bez wsparcia państwa, bez pomocy publicznej. To jest kwestia finansowania po naszej stronie polskiej części, w programie, który potrwa 20 klat. To kwestia przewidywalności tego wydatkowania i przygotowania się do poniesienia kosztów - powiedział Piotr Naimski.Zwrócił uwagę, że konieczna będzie zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną przy tej inwestycji.- To jest przed nami, będziemy rozmawiali na ten temat z KE, mając strukturę finansowania i przewidywany budżet. To są elementy konieczne do ostatecznych decyzji zatwierdzających - dodał Piotr Naimski.Sama Komisja Europejska jest neutralna wobec energetyki jądrowej, ale w Unii Europejskiej są państwa, które otwarcie tej technologii się sprzeciwiają i próbują one blokować inwestycje jądrowe w innych krajach. Do antyjądrowych państw należą Niemcy i Austria.Zdaniem Piotra Naimskiego nie ma podstaw do tego, aby sądzić, że inne państwa zablokują program jądrowy w Polsce.- Nie sadze żeby tak ostatecznie się stało. Te możliwości są ograniczone.Zwraca uwagę, że na poziomie UE i unijnych dokumentów trwa dyskusja, czy technologia nuklearna ma być traktowana jako wspomagająca europejski zielony lad czy jako obojętna.- My jesteśmy za tym, aby traktować ją jako technologię wspomagającą, wydaje się, że bez tej technologii technologie OZE nie będą mogły być z sukcesem wprowadzane - ocenia Piotr Naimski.Przyznał, że Polska nie spodziewa się, że z funduszy unijnych będzie możliwość dofinansowania energetyki jądrowej w krajach członkowskich.- To będą decyzje suwerenne, na poziomie krajowym, także oczywiście w Polsce. Wydatki i koszty będą ponoszone na poziomie krajowym - podkreślił Piotr Naimski.