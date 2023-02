Polska podpisała umowę z Amerykanami na elektrownię jądrową

Amerykańskie firmy Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland podpisały umowę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi na prace przedprojektowe dla pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

W środę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwa uroczyste podpisanie Bridge Contract pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz firmami Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland (Westinghouse).

"Dzisiaj myśląc o roku 2030, 2031, 2032 i wszystkich latach po nich następujących podjęliśmy decyzje o wdrożeniu i doprowadzeniu do końca i do sukcesu, kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce" - powiedziała w środę minister Moskwa przed podpisaniem umowy.

Jak podkreśliła, projekt jest budowany "ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem". "Projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską" - wskazała.

"Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nie byłoby terminala LNG bez deklaracji strategicznej współpracy ze strony amerykańskiej, bez stabilnych, bezpiecznych dostaw" - dodała.

Wcześniej, w listopadzie 2022 r., polski rząd zdecydował, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej dostarczy Westinghouse, a obiekt stanie na Pomorzu.

Jak mówiła minister Moskwa, w roku 2022, kiedy Europa przeżywała kryzys energetyczny, "w Polsce nie martwiliśmy się o bezpieczeństwo dostaw; to o co musieliśmy zadbać, to o godne ceny dla wszystkich odbiorców".

"Wierzę, że dzisiejsza decyzja i dzisiejsza umowa pozwoli nam się czuć bezpiecznie w tych kolejnych latach, gdzie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - oświadczyła.