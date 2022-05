Polska pomaga w bieżącej odbudowie infrastruktury energetycznej Ukrainy

Pomoc do odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy jest dostarczana na bieżąco przez różne polskie spółki w miarę potrzeb. Bardzo często to są bardzo precyzyjne zapotrzebowania, bardzo techniczne. My koordynujemy relacje pomiędzy ukraińskimi spółkami a polskimi spółkami. Mówimy oczywiście o bieżącej odbudowie, odbudowie konkretnego połączenia, drobnej infrastruktury - zaznaczyła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Niedawno Tauron Polska Energia poinformował, że grupa przekazuje Ukrainie pomoc rzeczową, służącą do odbudowy infrastruktury energetycznej.

Polska pomoc dla ukraińskich energetyków ma jednak szerszy zasięg.

- Jest dostarczana na bieżąco przez różne polskie spółki w miarę potrzeb. Bardzo często to są bardzo precyzyjne zapotrzebowania, bardzo techniczne. My koordynujemy relacje pomiędzy ukraińskimi spółkami a polskimi spółkami, żeby w pierwszej kolejności skorzystać z tego, co mamy u siebie już na rynku, nie zamawiać kolejnych produktów, w drugiej kolejności szukać na rynku - poinformowała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas konferencji prasowej dotyczącej Polsko-Ukraińskiego Forum Energii.

Anna Moskwa stwierdziła, że „o szczegółach nie będziemy mówić, bo jest to dosyć wrażliwa i strategiczna infrastruktura”.

- Niemniej jednak taka koordynacja jest i taka pomoc jest na bieżąco zapewniana. Tutaj mówimy oczywiście o bieżącej odbudowie, odbudowie konkretnego połączenia, drobnej infrastruktury. Nie mówimy o dużym programie odbudowy - podkreśliła Anna Moskwa.

O odbudowie Ukrainy

- O program dużej odbudowy apelujemy w Unii Europejskiej. Ta infrastruktura będzie w wielu momentach wymagała zbudowania od nowa, dużych środków, dużego zaangażowania. To poważne zadanie dla UE, aby w tej odbudowie energetycznej uczestniczyć - powiedziała Anna Moskwa.

Podczas tej samej konferencji prasowej Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, poinformował, że zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o "przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy".

- Państwo polskie i spółki Skarbu Państwa chcą w procesie odbudowy Ukrainy uczestniczyć - stwierdził Jacek Sasin.

Anna Moskwa pogratulowała Ukrainie profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem energetycznym i dostawami paliw w czasie wojny, wskazując, że Polska od początku uczestniczy w tym procesie.

- Obecnie Ukraina jest w pełni zintegrowana z europejskim systemem energetycznym. Dokonała całkowitego przejścia z systemu rosyjskiego w czasie wojny. To zobowiązuje nas do jeszcze większej europejskiej solidarności energetycznej - powiedziała Anna Moskwa.