Polska popiera wprowadzenie podatku węglowego na granicach UE

Jeżeli sama Unia Europejska będzie prowadziła działania zmierzające do redukcji emisji CO2, to w skali świata nie będzie miało to dużego znaczenia. Chcąc bronić się przed napływem towarów produkowanych w krajach, gdzie restrykcje dot. ochrony środowiska nie obowiązują, trzeba wprowadzić węglowy podatek na granicach UE - mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska podczas konferencji EEC Trends.

Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), czyli granicznej opłaty wyrównawczej, która miałaby zacząć obowiązywać w 2023 r.

Funkcjonowanie tego podatku, o ile zostanie wprowadzony, będzie zależało w dużej mierze od tego, jakie polityki klimatyczne zostaną wdrożone w innych państwach świata.

Tym podatkiem byłyby objęte produkty sprowadzane z krajów, gdzie nie ma tak wyśrubowanych przepisów dot. ochrony środowiska jak w UE.

Klimat i gospodarka

Podatek tylko dla emitentów