Polska potroiła eksport prądu. Zasilamy głównie Słowację i Niemcy

Polska w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 5,174 TWh energii elektrycznej wobec około 1,702 TWh w analogicznym okresie 2021 roku i była eksporterem netto energii elektrycznej – wynika z informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Polska w maju 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 1116,3 GWh energii elektrycznej (rok wcześniej 360,8 GWh) , a import wyniósł 781,2 GWh (rok wcześniej około 809 GWh).

Oznacza to, że Polska w maju 2022 była eksporterem netto energii elektrycznej na poziomie 335,1 GWh, a rok temu importerem netto na poziomie 448,2 GWh.

Najwięcej eksportu prądu trafia na Słowację i do Niemiec

W maju 2022 najwięcej energii z Polski popłynęło na Słowację – około 47 proc. eksportu, a w drugiej kolejności do Niemiec – około 33 proc. eksportu.

W maju 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji – około 46 proc. importu. Drugim największym kierunkiem importu prądu do Polski w minionym miesiącu była Ukraina – 18 proc.

Polska w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 5174 GWh energii elektrycznej (rok wcześniej 1702,3 GWh), a import wyniósł 3718,6 GWh (rok wcześniej około 4677 GWh).

W pierwszych pięciu miesiącach 2022 z Polski najwięcej energii popłynęło na Słowację – ponad 48 proc. całego eksportu. Relatywnie duży był też eksport do Niemiec – około 33 proc. eksportu, a trzeci największy eksportowy, czyli Czech to już tylko niecałe 13 proc.

Ukraina jest trzecim kierunkiem importu prądu do Polski

Natomiast w pierwszych pięciu miesiącach 2022 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji. To było prawie 45 proc. importu. Drugim największym kierunkiem importu prądu do Polski w pierwszych pięciu miesiącach 2022 była Litwa – około 29 proc. importu, a trzecim z około 13 proc. udziałem Ukraina.

Wszystkie powyższe dane na temat wymiany handlowej energii elektrycznej zostały uzyskane od (Polskich Sieci Elektroenergetycznych) PSE.

W 2021 roku, również według danych PSE, w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała prawie 8,97 TWh prądu (w 2020 niespełna 1,65 TWh) energii elektrycznej, a import wyniósł około 9,98 TWh (w 2020 około 14,74 TWh).