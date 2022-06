Polska potrzebuje nowej strategii energetycznej

Kiedy po wielu miesiącach analiz i konsultacji branżowych rząd przyjął w lutym 2021 roku założenia "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku" wydawało się, że został wytyczony azymut działań strategicznych. Miały one doprowadzić do tego, że za 20 lat połowę mocy zainstalowanych w energetyce stanowić będą źródła zeroemisyjne. W ciągu ostatnich miesięcy te założenia niestety legły w gruzach.

Tęsknota za zlikwidowanym ministerstwem energii jest coraz bardziej powszechna.

Gazu ziemnego ani energii elektrycznej nie powinno nam zabraknąć, pytanie ile będziemy musieli za nie płacić.

Zmiana założeń polskiej strategii energetycznej jest tylko kwestią czasu.

Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że konieczna jest pilna nowelizacja założeń rządowej "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku", która zaczęła obowiązywać od lutego 2021 roku. Praktycznie tylko jedno założenie można traktować jako stabilne - dążenie do zastąpienia w ciągu 20 lat połowy mocy zainstalowanych w energetyce źródłami zeroemisyjnymi.

Już w maju tego roku energia z wiatru i słońca odpowiadała za 20,1 procent całkowitego zużycia. Bardzo duży udział w tym miało niemal 1 milion prosumentów, którzy wytwarzają energię nie tylko na swoje potrzeby, ale także nadwyżki wprowadzają do sieci.

Jednak nowe czasy wymagają nowych rozwiązań. Każde opóźnienie może być bardzo kosztowne.

Energetyka nadal stawia na gaz

Jeśli mamy, jako członek Unii Europejskiej, wypełnić zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych, musimy dokonać znaczących inwestycji w energetyce i systematycznie odchodzić od wykorzystania węgla brunatnego i kamiennego do produkcji energii elektrycznej. To, co stało się kilka miesięcy temu po rozpoczęciu interwencji wojsk rosyjskich w Ukrainie i nałożeniu sankcji na import węglowodorów ze Wschodu, stawia pod znakiem zapytania możliwość powszechnego stosowania gazu ziemnego jako paliwa.

Polska, dzięki będącej na ukończeniu budowie gazociągu Baltic Pipe, rozbudowie gazoportu w Świnoujściu i potencjalnie dwóch jednostek regazyfikacyjnych w porcie w Gdańsku, nie powinna mieć problemów z surowcem. Wciąż jednak otwarta pozostaje jego cena.

- W Łagiszy chcemy wybudować blok parowo-gazowy. Rozstrzygający będzie grudzień, gdy dowiemy się, czy inwestycja zostanie docelowo włączona do rynku energii. Pozostaje pytanie, po jakiej cenie zakontraktujemy dostawy gazu - powiedział wiceprezes Taurona Artur Warzocha, dodając inwestycja wciąż ma sens, także z powodu wykorzystania w niej kogeneracji, co obniża koszty. Możliwe będą też dalsze inwestycje w fotowoltaikę i farmy wiatrowe.

Również PKN Orlen nie zamierza z powodu niepewności na rynku gazu odkładać inwestycji.

- Niczego nie chcemy wstrzymywać, wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem, a na budowie bloków gazowych w Ostrołęce nie ma żadnych opóźnień. Oczywiście poszukiwane są oszczędności, ale one wynikają z obecnej kryzysowej sytuacji, którą obserwujemy na rynku zaopatrzenia w stal czy rosnących kosztów wykonania - zapewnił dyrektor wykonawczy do spraw energetyki PKN Orlen Jarosław Dybowski.

Czytaj także: PKN Orlen nie zamierza ograniczać inwestycji w energetyce

Z kolei Grupa Azoty prowadzi intensywne przygotowania do realizacji na swoich terenach przemysłowych projektów odnawialnych źródeł energii. To pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw oraz ograniczy koszty.

- Chcemy mieć 300 MW własnych mocy ze źródeł odnawialnych. Mamy własne tereny, gdzie chcemy postawić farmy fotowoltaiczne i pierwsze powinny już dostarczać prąd w 2025-2026 roku. Nie wykluczamy także potencjalnych akwizycji. Jednak nie zapewni nam to dostaw taniej energii, dlatego szukamy partnera do budowy instalacji małych reaktorów jądrowych SMR, jednak w technologii pozwalającej na produkcję energii i pary przemysłowej na potrzeby własne - powiedział w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk

Bez atomu ani rusz

Do końca czerwca zgodnie z polsko-amerykańską umową rządową koncern Westinghouse przedstawi ofertę na budowę elektrowni atomowej, a w sierpniu projekt finansowania inwestycji. Można mówić o znaczącym przyspieszeniu działań rządu w tej kwestii.

- Prawdopodobnie już jesienią podejmiemy decyzję o wyborze technologii jądrowej i podpiszemy umowę z wykonawcą całego projektu. Nadszedł po prostu odpowiedni moment i nie chcemy dłużej czekać. Zanim zaczną się same prace budowalne, potrzeba będzie dostosować infrastrukturę. Dlatego będziemy budować linie kolejową, drogi, utwardzone place postojowe, jednym słowem wszystko co jest potrzebne. Dla mnie, co podkreślam od początku, inicjatywy wykorzystania technologii małych reaktorów tak zwanych SMR-ów w niczym nie kolidują z rządowym programem atomowym. W przypadku biznesowych inwestycji, w które chociażby zaangażowane są spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, można mówić o znakomitym uzupełnieniu naszych działań - mówi sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury Piotr Naimski.

SMR to ogromna nadzieja polskiego przemysłu. Wiele spółek deklaruje wolę wykorzystania tych mini reaktorów na własne potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną. Oczekiwania związane z tą technologią są ogromne i wszyscy czekają na homologację pierwszych komercyjnych bloków jądrowych w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj także: Polska zrobiła wiele dla bezpieczeństwa energetycznego. ale to nie koniec wyzwań

- Technicznie jesteśmy gotowi, projekty atomowe są skomplikowane, ale my mamy sprawdzoną technologię AP 1000, która znakomicie sprawdziła się w Chinach. Przygotowujemy ofertę wspólnie z firmą Bechtel, która będzie gotowa jeszcze w czerwcu. Kolejnym etapem będą propozycje narzędzi finansowych, które w ramach polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej przedstawimy w sierpniu - powiedział WNP.PL prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik.

Zupełnie nowym pomysłem na wykorzystanie energii atomowej jest odbudowa linii energetycznej z ukraińskiej Chmielnickiej Elektrowni w okolice Rzeszowa. Z deklaracji Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że po polskiej stronie modernizacja sieci przesyłowej powinna się zakończyć do końca tego roku. Takie rozwiązanie będzie umożliwiało także na eksport polskiej energii elektrycznej do Ukrainy w sytuacjach kryzysowych.

Mamy niemal gotowy gazociąg Baltic Pipe, który od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku tego roku będzie przesyłał do Polski gaz ze złóż norweskich. W grudniu powinien osiągnąć pełną zdolność techniczną i możliwe będą w 2023 roku dostawy 10 miliardów metrów sześciennych gazu. W ciągu najbliższych dni do parlamentu zostanie skierowana nowelizacja ustawy odległościowej, która powinna docelowo doprowadzić do wznowienia budowy lądowych farm wiatrowych.

Nie brakuje także możliwości finansowania projektów w odnawialne źródła energii. Jak podkreśla prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann, bank czeka na dobre projekty ze strony inwestorów. Dzięki posiadanym kompetencjom jest w stanie odpowiednio przygotować ofertę finansową, w ramach której wykorzystane mogą być granty, poręczenia, fundusze celowe, jak i kredyty bankowe. To popyt ze strony klientów zadecyduje, w którym kierunku zaczną płynąć środki.

Energetyka ma jednak swoje problemy

Największą przeszkodą w rozwoju odnawialnych źródeł energii jest obecnie niewydolność sieci przesyłowych. Jak przekazał prezes Taurona Dystrybucji Rafał Zasina, boom przyłączeń mikro instalacji słonecznych miał swój szczyt w pierwszym kwartale tego roku. - W styczniu i lutym średnio przyłączaliśmy do sieci 17 tysięcy prosumentów, w marcu to było 30 tysięcy. Po wprowadzeniu nowych przepisów w maju to było tylko 2,7 tysięcy przyłączeń - powiedział Zasina.

Problemem jest odbiór energii. Zdarza się, że wydawane są odmowy na podłączenie farm wiatrowych i indywidualnych instalacji. Bywa, że lokalizacja praktycznie uniemożliwia wykorzystanie na miejscu wyprodukowanej energii. To samo może się pojawić, gdy rozpoczną się na szeroka skalę inwestycje w lądowe farmy wiatrowe. Zanim zostaną uzgodnione warunki budowy warto się dowiedzieć, czy będzie szansa na przesyłanie energii. Być może konieczne stanie się obciążanie potencjalnych inwestorów częścią kosztów za budowę sieci.

- Założenia nowych rozwiązań, dotyczących budowy farm fotowoltaicznych, zmieniają system uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Niebawem tylko projekty do 1 MW będą objęte uproszczoną procedurą, wszystkie inne zostaną poddane uzgodnieniom z planami zagospodarowania przestrzennego i innym wymogom środowiskowym. To poważnie podwyższy koszty przygotowania inwestycji i opóźni je w czasie. Na rynku zostaną tylko duże podmioty - mówi wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej Paweł Konieczny.

Czytaj także: PGE wybuduje 12 nowych farm fotowoltaicznych

Podobne wyzwania stają przed inwestycjami w magazyny energii, które poprawiałyby opłacalność inwestycji w odnawialne źródła. Jak wskazywał prezes stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii Krzysztof Kochanowski, już teraz pojawiają sią problemy z uzyskiwaniem zgód na przyłączenie farm wiatrowych i zlokalizowanych obok magazynów. To jest klucz do utrzymania inwestycji w odnawialne źródła energii.

Energetyka w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Polsce stanęła przed zupełnie nowymi wyzwaniami. To co wydawało się logiczne i przewidywalne, dziś już takie nie jest. Istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia nowych analiz i przygotowanie alternatywnych rozwiązań. Musimy także zainicjować pracę nad koordynacją strategicznych planów. Energetyka odnawialna musi być ubezpieczona stabilnymi elektrowniami, na które nie oddziałuje pogoda. Czy to ma być atom, a może przejściowo jednak gaz ziemny?

Można mówić o cichym westchnieniu za resortem energii, który sektorowo kierował wszystkim sprawami związanymi w sektorem węglowym i energetyką zawodową. Dziś te kompetencje są rozłożone na kilka resortów.