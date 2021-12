Polska potrzebuje tysięcy nowych megawatów. I to pilnie

W Polsce będziemy niedługo potrzebowali wielu nowych sterowalnych bloków energetycznych na zastąpienie starych węglowych. To wynika z deklaracji firm energetycznych, ale też z eksperckich analiz. Jednak rynek mocy, uruchomiony po to, żeby mocy nie zabrakło, jak na razie nie pobudził inwestycji w nowe moce w potrzebnej skali. Kolejna aukcja mocy, na dostawy w 2026 roku, jest tuż za progiem. Jeżeli ona też nie zaowocuje nowymi projektami, władze powinny zastanowić się, jak pobudzić inwestycje. I to szybko, bo nawet wg. rządowych scenariuszy, do końca dekady zniknie z systemu kilka tysięcy megawatów.

Limit emisji odsuwa węgiel od pomocy publicznej

Potrzebne tysiące megawatów nowych mocy

Napięcie przed aukcją mocy na 2026 rok

Tak czy inaczej awarii nie brakuje. Od 1 grudnia do 14 grudnia 2021 awarie, czyli jak to jest określane "nieplanowane ubytki mocy", tylko w dwóch dniach były mniejsze niż 8 tys. MW, ale zawsze wynosiły więcej niż 7 tys. MW. 6 grudnia 2021 sięgnęły około 7,6 tys. MW, a 13 grudnia 2021 nawet ponad 9 tys. MW (dane wg Giełdowej Platformy Informacyjnej TGE).- Ryzyko awarii elektrowni konwencjonalnych w Polsce rośnie, bo starzeją się i nie są zastępowane odpowiednio szybko nowymi jednostkami. Większość pracujących elektrowni była budowana na 30-40 lat pracy, a to znaczy, że w 2030 roku wszystkie jednostki, które powstały w ubiegłym wieku, powinny zostać wyłączone ze względów technicznych - mówił w tym roku WNP.PL prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka.Nie istniejący już resort energii po analizie bezpieczeństwa dostaw energii w latach 2015-2016 stwierdził, że po 2020 roku mogą wystąpić niedobory mocy sterowalnej w systemie elektroenergetycznym, co może skutkować koniecznością wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, analogicznych do tych z sierpnia 2015 r.Z tego powodu, jak zaznaczył resort, w 2016 rozpoczęte zostały prace nad wprowadzeniem rynku mocy w Polsce, który miał utrzymać w systemie potrzebne moce. Rynek mocy został wprowadzony ustawą z 2018 roku, ale szybko okazało się, że długo nie utrzyma systemu w jego ówczesnej postaci, że dla zapewnienia wystarczalności mocy będą potrzebne nowe inwestycje.Unijne przepisy skasowały możliwość udzielania po 1 lipca 2025 pomocy publicznej w ramach rynku mocy elektrowniom o emisji powyżej 550 kg CO2/MWh, czyli węglowym, ale zarazem wszystkie umowy na dostawy mocy zawarte do końca roku 2019 zachowały ważność niezależnie od tego, czy ich beneficjenci spełniają limit emisji 550 kg CO2/MWh.Oznaczało to, że elektrownie węglowe nie będą mogły brać udziału w aukcjach mocy z okresem dostaw na 2025 rok oraz lata następne i w efekcie wiele z nich już z końcem 2025, po wygaśnięciu kontraktów, straci wsparcie z rynku mocy.Przewidywane konsekwencje utraty wsparcia z rynku mocy przez elektrownie węglowe są poważne. Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii stwierdziła, że po 2025 roku, kiedy skończy się wsparcie publiczne, falami z polskiego systemu może wyjść najpierw 8 GW mocy węglowych, a trochę później kolejne 6 GW.- Węgiel będzie się kończył w rytm końca kontraktów mocowych, (…) po 2025, kiedy skończy się wsparcie publiczne, będziemy mieli do czynienia z pierwszą falą dużych wycofań z polskiego systemu elektroenergetycznego (...) Po 2030 roku w systemie zostaną najnowsze jednostki węglowe, jeszcze korzystające z kontraktów mocowych - Opole, Jaworzno, Turów i część mniejszych jednostek kogeneracyjnych - mówiła dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk.Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk wskazała przy tym, że także według scenariuszy rządowych może dojść do dużych ubytków mocy w systemie, bo tylko w latach 2021-2025 wg scenariusza optymistycznego około 2,1 GW, ale już wg pesymistycznego aż 7,9 GW. W kolejnych latach moce elektrowni do wyłączenia rosną i w okresie 2021-2035 w wariancie optymistycznym sięgają 13,6 GW, a w pesymistycznym 16,9 GW.- W tej chwili w planach i w budowie mamy niewiele ponad 3 GW nowych mocy. Cały czas czekamy, że w rynku mocy pokażą się dyskutowane od wielu lat projekty gazowe, które zapowiadają różne firmy.Szacujemy, że trzeba ponad 11 GW mocy dyspozycyjnych i trzeba je oddawać w takt wyłączania mocy, które są, ponieważ inaczej będziemy mieć problemy z bilansowaniem - komentowała dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk.Resort klimatu i środowiska w "Sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w latach 2019-2020" pokazał wariantowo, ile nowych mocy dyspozycyjnych potrzeba i jakie są prognozy dotyczące ewentualnych deficytów mocy w różnych scenariuszach.Wyniki analiz bilansowych wskazują, jak podano, na możliwość występowania istotnych i zwiększających się z biegiem czasu niedoborów wymaganej nadwyżki mocy w KSE po 2025 roku.W sprawozdaniu stwierdzono, że z analiz wynika, że nawet w przypadku scenariusza optymistycznego wyłączeń (wynikających z planowanej żywotności jednostek centralnie dysponowanych) oraz przy założeniu odtwarzania i rozwoju mocy nJWCD cieplnych, a także rozwoju OZE w zakresie morskich elektrowni wiatrowych, dla spełnienia standardów bezpieczeństwa wymagana jest budowa około 6 tys. MW nowych, stabilnych mocy do końca 2030.Wielkość ta dotyczy nowych mocy wytwórczych ponad inwestycje w Turowie, Żeraniu, Dolnej Odrze oraz Ostrołęce. Brak odtworzenia mocy nJWCD cieplnych (przede wszystkim elektrociepłowni) powoduje, że wielkość ta wzrasta do poziomu około 8 tys. MW.W przypadku scenariusza pesymistycznego, wynikającego z deklaracji wcześniejszych wyłączeń jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, wielkości wymaganych nowych mocy wytwórczych na koniec 2030 r. wynoszą 10 tys. MW, z założonym odtwarzaniem i rozwojem inwestycji w elektrociepłowniach, oraz ok. 11 tys. MW w przypadku braku inwestycji odtworzeniowych w tych źródłach.W omawianym sprawozdaniu podano zarazem, że planowane inwestycje w nowe moce (netto) wytwórcze jednostek konwencjonalnych, głównie gazowych, których nie uwzględniono w analizach wystarczalności mocy "ze względu na ich początkowy stopień zaawansowania", to blisko 6,2 GW, z planowanymi terminami oddania od 2025 do 2031.Sytuacja jest więc taka, że zanosi się na fale wyłączeń elektrowni węglowych, a mających je zastąpić elektrowni dyspozycyjnych buduje się mało, w planach jest więcej, ale czas ucieka.16 grudnia 2021 odbędzie się aukcja główna rynku mocy z dostawą mocy na 2026 rok. To daje nadzieje, że projekty nowych elektrowni dyspozycyjnych pojawią się w większej niż dotychczas ilości, ale wielkiego optymizmu nie ma.Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, wskazała, że projektując rynek mocy, zakłada się, że to mechanizm rynkowy, więc jeśli rynek wyśle sygnały, że mocy zacznie brakować i to mimo utrzymania istniejących mocy lub rynek wyśle sygnał, że istniejące moce będą wypadać, to odpowiedź rynkowa powinna być taka, że zaczną być budowane nowe moce.- Tyle teorii i po to był stworzony ten mechanizm. Natomiast czy ta teoria sprawdzi się w praktyce, to poczekajmy chwilę. Zapewne hurraoptymizmu nie ma i jeśli okaże się, że to się nie sprawdza, to trzeba byłoby wrócić do początków powstawania mechanizmu i zastanowić się, co w nim zmienić, żeby działał prawidłowo, tzn. żeby zapewniał nie tylko krótkoterminową wystarczalność mocy, ale i długoterminową - komentowała Monika Morawiecka.Ubiegłoroczna główna aukcja w rynku mocy, z dostawą obowiązku mocowego na 2025 r., była dość mała, bo tylko rzędu 2,4 GW, ale mogła taka być, bo jak wyjaśniała dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, wcześniej na 2025 rok zakontraktowane zostały duże moce. Podkreśliła przy tym, że od 2026 roku poziom dotychczas zakontraktowanej mocy zdecydowanie spada.Zrozumiałe zatem, że rząd chciał zakontraktować na 2026 w tegorocznej aukcji blisko 8 tys. MW. Niedługo będzie wiadomo, co z tego wyszło. Potrzeby są duże nie tylko według analiz rządowych.Forum Energii ocenia, że mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym w polskiej energetyce, który jest wywołany m.in. sytuacją na rynku surowców energetycznych, ale nie tylko, bo jest też zdaniem Forum skutkiem wieloletniego odkładania niezbędnych decyzji modernizacyjnych na później.Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, podała, że analizy przygotowane z Aurora Energy Research pokazały, że do 2030 około 16 GW mocy prawdopodobnie zostanie wyłącznych ze względów ekonomicznych, ale też ze względu na wiek i zawodność, a to oznacza konieczność budowy nowych mocy dyspozycyjnych.- Mamy w tej chwili w budowie prawie 2 GW, planujemy ponad 1 GW, dyskutujemy około 2 GW, ale potrzebujemy 11 GW mocy dyspozycyjnych. (...) My uważamy, że aby tę lukę wypełnić, potrzebujemy modyfikacji rynku mocy i na pewno efektywności energetycznej, która dalej jest pomijanym aspektem naszej polityki energetycznej - stwierdziła dr Joanna Maćkowiak-Pandera.Konrad Świrski, profesor Politechniki Warszawskiej, prezes Transition Technologies, ocenił na swoim blogu, że sytuacja po stronie produkcji (generacji) się pogarsza, bo tracimy coraz więcej mocy zainstalowanej (stare bloki wycofywane z eksploatacji), a nie budujemy dużej liczby nowych.Wskazał też, że wprowadzana jest coraz większa ilość OZE, które dają dodatkową produkcję (wiatrowe – kiedy wieje wiatr, a słoneczne – w momentach silnego nasłonecznienia, co może być skorelowane ze szczytem poboru energii i bezwietrzną pogodą) oraz że wprowadzone zostały mechanizmy DSR.Stwierdził przy tym, że analizy PSE "są jednak także dość zatrważające – od roku 2025 przewiduje się, że nadwyżka mocy dyspozycyjnej w kraju będzie zerowa lub znacznie poniżej poziomu uważanego za bezpieczny, co oznacza, iż Polska coraz częściej będzie wspomagać się importem energii".- Całość pokazuje, że jesteśmy w interesującym momencie pewnego rodzaju rewolucji energetycznej (zmieniamy cały system energetyczny, przechodzimy na energię bezemisyjną OZE oraz wprowadzamy coraz więcej elementów energetyki rozproszonej – prosumenci i małe źródła, za chwilę powiązane z magazynami energii). Wszystko to powoduje także, że problemy systemowe stają się coraz częstsze nie tylko w Polsce (stary system oparty o elektrownie na paliwa kopalne się kończy, ale wciąż nie mamy dobrych rozwiązań dla systemu wyłącznie opartego o OZE) - napisał Konrad Świrski.Podkreślił, że Polska jest w szczególnej sytuacji. Wskazał, że polityka klimatyczna UE wymusza odejście od węgla, a nawet i gazu – wobec czego nie ma prostego pomysłu, jakie elektrownie budować i za co. Nakłada się na to długoletnie zaniedbanie polskiej polityki energetycznej – w praktyce ostatnie 20 lat to niewielkie zmiany w kierunku „nowej rewolucji energetycznej”.- Podsumowując, „prawdziwego blackoutu” w Polsce nie będzie, natomiast częściej będą widoczne coraz większe problemy energetyczne, nie są wykluczone kolejne momenty ze „stopniami zasilania”, a na pewno import energii będzie zjawiskiem powszechnym. Pytanie, jak długo to potrwa, a szczególnie jak będzie wyglądać dostosowanie się Polski do europejskiej polityki klimatycznej (Green Deal, Fit 4 55), należy kierować do rządowych centrów decyzyjnych (MK i MAP), ale obawiam się, że będzie bardzo trudno uzyskać precyzyjną i prawdziwą odpowiedź - ocenił na blogu prof. Konrad Świrski.W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas zorganizowanej przez Forum Energii konferencji "Stan wyjątkowy w energetyce", która odbyła się 8 grudnia 2021.