Polska powinna uzyskać zgodę na uznanie węgla jako paliwa przejściowego

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, uczestniczył w przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach debacie „Fit for 55”.

Na nowo zdefiniować założenia polityki klimatycznej UE

- Myślę, że wszyscy obserwujmy sytuację historyczną w Europie związaną z wojną na Ukrainie, ale także z szantażem energetycznym jaki stosuje Rosja od wielu lat w stosunku do państw europejskich szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej - zaznaczył Ireneusz Zyska.

Dodał, że Polska przez wiele lat sygnalizowała i „wskazywała na te zagrożenia które dzisiaj stały się rzeczywistością”.

- Można powiedzieć ,że w XXI wieku nie spodziewaliśmy się tego i z niedowierzaniem obserwujemy to co się dzieje na Ukrainie, ale to zagrożenie jest realne także wobec innych państw europejskich, Europy Środkowej, a nawet całej UE - ocenił.

- W związku z tym uważamy, że powinniśmy na nowo zdefiniować założenia polityki klimatycznej UE, pakietu Fit for 55. Naszym głównym celem powinna być suwerenność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, zarówno całej UE jak tez poszczególnych państw - powiedział Ireneusz Zyska.

Zaznaczył, że każde z państw UE ma inny miks energetyczny, inny miks energetyczny mają państwa Europy Zachodniej, inne Europy Środkowej, a Polska jest wyjątkowym państwem na mapie UE bo w blisko 70 proc. nasz miks energetyczny jest oparty o węgiel.

Węgiel jako paliwo przejściowego w dochodzeniu do neutralności klimatycznej

Podał, że rząd przyjął weryfikację założeń polityki energetycznej, gdzie został wskazany cel zdecydowanego zwiększenia udziału OZE i stwierdził, że do 2030 możemy osiągnąć nawet 50 proc. zużycia energii brutto z OZE .

- Potrzebujemy oczywiście szeregu impulsów, zarówno w obszarze legislacyjnym regulacyjnym , programowania, uproszczeń administracyjnych, ale w kontekście sytuacji paliw na rynku energicznym i wzrostu cen paliw, szczególnie gazu uważamy, że Polska powinna uzyskać derogacje, czy zgodę na uznanie węgla jako paliwa przejściowego w dochodzeniu do neutralności klimatycznej - powiedział.

- Mam tutaj na myśli między innymi duży program, który został przygotowany w poprzednich latach tzw. program bloki 200+. Chodzi o rewitalizację, renowację bloków węglowych tzw. dwusetek po to aby zapewnić stabilne źródła w podstawie, moc która może w krótkim czasie być uruchomiona w sytuacji kiedy mamy niedostateczną podaż energii ze źródeł odnawialnych – wyjaśnił Ireneusz Zyska.

* Tekst powstał podczas debaty "Fit for 55", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.