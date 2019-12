Polska poza grupą państw dążących do neutralności klimatycznej. Komentują politycy i eksperci

Rada Europejska, czyli w istocie przywódcy unijni, zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. Niemniej, jak zaznaczono w konkluzjach spotkania, na tym etapie jedno państwo członkowskie nie może zobowiązać się do realizacji tego celu. Rada Europejska wróci do tej kwestii w czerwcu 2020 r. To państwo, niewymienione wprost, to Polska.

.@PremierRP po decyzji #EUCO ws. #NeutralnośćKlimatyczna macha szablą i być może nawet naprawdę wierzy w to, że coś osiągnął, ale unijny pociąg właśnie odjeżdża, a my - za sprawą nieodpowiedzialnej decyzji premiera - zostajemy na peronie. Serio to sukces?! https://t.co/TsHwGh2jpv pic.twitter.com/bX50ZHdc4A — Greenpeace Polska (@Greenpeace_PL) December 13, 2019

Brak zgody premiera #Morawiecki.ego na ustalenia Rady Europejskiej ws. neutralności klimatycznej to działanie krótkowzroczne i sprzeczne z polską racją stanu. Dalsze decyzje będą zapadać bez Polski, a my bezpowrotnie utracimy środki na transformację gospodarki. #wstyd #COP25 — Borys Budka (@bbudka) December 13, 2019

Polska będzie mogła ograniczać emisję CO2 w swoim tempie. To bardzo dobry sygnał oznaczający jednak, że będziemy musieli ograniczać emisję mając z tyłu głowy ambitne cele UE. Planowana polityka energetyczna jest więc do realizacji w kolejnych latach. — Piotr Arak (@piotrarak) December 13, 2019

- Stan weta wobec ochrony klimatu ze strony polskich rządów utrzymuje się od 10 lat i jak dotąd nie przyniósł żadnych korzyści ani społeczeństwu, ani gospodarce. Wetowania większość ludzi w Polsce ma dość. Po raz kolejny osłabiając dyskusję na temat celów klimatycznych Polska sama się wystawia poza nawias bardzo ważnej europejskiej dyskusji. Transformacja energetyczna jest Polsce potrzebna, coraz więcej węgla importujemy z Rosji, Polska spowita jest smogiem - komentuje dr. Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.Poseł Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej ocenił, że brak zgody premiera Morawieckiego na ustalenia Rady Europejskiej ws. neutralności klimatycznej to działanie krótkowzroczne.Z kolei Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje m.in., że „ będziemy musieli ograniczać emisję mając z tyłu głowy ambitne cele UE”Lidia Wojtal, specjalistka ds. dyplomacji klimatycznej, była negocjatorka polskiego Ministerstwa Środowiska, komentuje, że brak zgody Polski na cel neutralności klimatycznej do 2050 r. nie zwalnia Polski z obowiązku wdrażania unijnego prawa, w którym ochrona klimatu już stoi bardzo wysoko.- To prawo już teraz przewiduje stałe zwiększanie ambicji zgodnie z zasadami Porozumienia Paryskiego, a opublikowany niedawno plan Europejskiego Zielonego Ładu wyznacza nowe, o wiele wyższe tempo zazieleniania wszystkich unijnych polityk i Polska tego nie powstrzyma. Nie należy się też łudzić, że bez konkretnych zobowiązań w Polska bezproblemowo uzyska dostęp do nowych środków finansowych, bo one są powiązane z transformacją - komentuje Lidia Wojtal.- Natomiast słynna wzmianka o energii jądrowej, która znalazła się w konkluzjach, to tylko stwierdzenie faktu, że państwa będą z tej technologii korzystać, a nie obietnica jej wsparcia. Nie wiadomo więc, co tak naprawdę Polska uzyskała nie przyłączając się do zgody na neutralność klimatyczną, ale na pewno nie są to ani wiarygodność, ani dodatkowe wsparcie finansowe, a i dodatkowy czas niewiele tutaj zmieni. Pociąg do neutralności klimatycznej właśnie odjeżdża, a my nadal siedzimy w składzie z poprzedniego wieku i to jeszcze w przedziale dla palących - dodaje Lidia Wojtal.Cały punkt z konkluzji Rady Europejskiej z 12 grudnia 2019, w którym jest wzmianka o energetyce jądrowej został tak sformułowany, że trudno z niego wyciągać konkretne wnioski.- Rada Europejska uznaje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i respektowania prawa państw członkowskich do decydowania o swoich koszykach energetycznych oraz do wyboru najodpowiedniejszych technologii. Niektóre państwa członkowskie zaznaczyły, że w ramach swoich krajowych koszyków energetycznych wykorzystują energię jądrową - czytamy w konkluzjach Rady Europejskiej.