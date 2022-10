Polska przed COP27 ma twarde stanowisko co do dalszych ambicji klimatycznych

Polska nie poprze żadnych sformułowań dotyczących wzmocnienia ambicji w obszarze klimatu nieznajdujących odzwierciedlenia we wcześniej przyjętych dokumentach - zapowiedział w Luksemburgu wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W poniedziałek w Luksemburgu odbyło się posiedzenie unijnych ministrów ds. środowiska.

Polskę na tym posiedzeniu reprezentował wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas posiedzenia przyjęto dwa zestawy konkluzji Rady, które posłużą jako główny mandat negocjacyjny UE na 27. Konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP27) oraz na 15. Konferencję ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej (COP15).

Dla Polski najważniejsze są zapisy Porozumienia paryskiego

"Dla Polski ważne jest, abyśmy trzymali się przyjętych międzynarodowo ustaleń, budowali na dorobku Porozumienia paryskiego. Polska nie poprze żadnych sformułowań dotyczących wzmocnienia ambicji w obszarze klimatu nieznajdujących odzwierciedlenia we wcześniej przyjętych dokumentach" - zapowiedział Guibourgé-Czetwertyński.

Na COP27 w Egipcie najważniejsze będą potrzeby i zobowiązania finansowe

6 listopada w egipskim Sharm El-Sheikh rozpocznie się Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27). Na tegorocznej konferencji dyskusja ma koncentrować się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu.

Resort przekazał, że w ostatecznym tekście konkluzji ws. COP15 znalazły się postulowane przez Polskę zapisy dotyczące "pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniczego reżimu Rosji m.in. za zniszczenie bioróżnorodności i ekosystemów na Ukrainie".

Szykują się zmiany w dyrektywie o emisjach przemysłowych

Ministerstwo dodało, że podczas posiedzenia omówiono także proponowane zmiany dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Dyskutowano m.in. o planowanym rozszerzeniu zakresu dyrektywy dotyczącej farm hodowlanych.

"Uważamy, że redukcja emisji z sektora przemysłowego powinna iść w parze z zapewnieniem, że nie wpłynie to negatywnie na naszą gospodarkę" - podkreślił Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceszef MKiŚ dodał, że Polska nie popiera proponowanego rozszerzenia zakresu dyrektywy na bydło i zmiany obecnych progów zdolności produkcyjnych w odniesieniu do hodowli drobiu i trzody chlewnej, ponieważ obawia się, że może to negatywnie wpłynąć nie tylko na produkcję, ale także na bezpieczeństwo żywnościowe. "Większość państw członkowskich podeszła równie sceptycznie do zmian nakładających nowe wymogi w sektorze rolnym" - poinformowano.

Resort przekazał, że podczas spotkania omówiono również propozycję nowelizacji rozporządzenia o ekoprojekcie odnośnie wymogów wobec zrównoważonych produktów.

"Wymogi określone w projekcie rozporządzenia będą wymagały znacznych inwestycji, a także zwiększą koszty prowadzenia działalności produkcyjnej, dlatego wszystkie nowe obowiązki powinny być rozłożone w czasie" - wskazał wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Ministerstwo dodało, że podczas posiedzenia w Luksemburgu Rada formalnie przyjęła również rozporządzenie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych.