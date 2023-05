Polska spółka branży OZE z nową strategią: więcej fotowoltaiki, wiatru i magazynów energii

Projekt Solartechnik, spółka z branży energetyki odnawialnej z grupy Grenevia (dawniej Famur) posiada instalacje OZE na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy 4,1 GW. Spółka przedstawiła właśnie nową strategię.

W maju 2023 r. grupa Projekt Solartechnik przyjęła strategię rozwoju na lata 2023-2027.

Grupa zakłada dywersyfikację produktową i geograficzną, powołanie własnej spółki obrotu energią, sprzedaż projektów i jednocześnie działalność w formule samodzielnego wytwórcy energii elektrycznej z własnym portfelem elektrowni.

Grupa Projekt Solartechnik poza Polską rozwija swoją działalność na rynkach niemieckim, francuskim, rumuńskim i hiszpańskim.

Projekt Solartechnik, jeden z największych deweloperów wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych w kraju, rozpoczęła realizację nowej strategii biznesowej na lata 2023-2027.

W pierwszym kwartale 2023 r. portfolio projektów na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez Projekt Solartechnik w kraju i za granicą wzrosło o 1 GW, osiągając wartość 4,1 GW.

Łączna moc posiadanych warunków przyłączeniowych dla wszystkich rodzajów projektów na koniec marca 2023 r. wynosiła ok. 1,3 GW.

Dywersyfikacja produktowa i geograficzna oraz budowanie wartości grupy

- Prowadzenie biznesu, który zmienia oblicze europejskiej energetyki oraz piłka nożna to moje dwie wielkie pasje. W obu można odnosić sukcesy posiadając skuteczną taktykę, uwzględniającą dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad strategią rozwoju na najbliższe pięć lat. Naszym celem jest zdobycie mistrzostwa, które rozumiemy jako doprowadzenie do maksymalizacji wartości grupy i wejście na podium czołowych europejskich spółek specjalizujących się w realizacji i inwestowaniu w odnawialne źródła energii – mówi Maciej Marcjanik, prezes Projekt Solartechnik.

W maju 2023 r. firma przyjęła strategię rozwoju na lata 2023-2027. Główne kierunki i założenia koncentrują się na filarach takich jak: dywersyfikacja produktowa i geograficzna, szeroki pipeline projektów, powołanie własnej spółki obrotu energią, sprzedaż projektów i jednocześnie działalność w formule samodzielnego wytwórcy energii elektrycznej z własnym portfelem elektrowni (IPP).

Na wstępnym etapie ekspansji zagranicznej, grupa Projekt Solartechnik poza Polską rozwija swoją działalność na rynkach niemieckim, francuskim, rumuńskim i hiszpańskim.

Fotowoltaika, magazyny energii, farmy wiatrowe

Cele, jakie Projekt Solartechnik zamierza zrealizować do końca 2027 roku, to m.in.: zwiększenie wartości portfela fotowoltaicznego do łącznej mocy 1500 MW projektów gotowych do budowy (RtB) na rynku polskim.

To także budowa łącznego portfela fotoltaicznego o mocy 1500 MW RtB na rynkach zagranicznych (wartości zawierają projekty na sprzedaż oraz własny portfel).

Spółka planuje również rozwój projektów magazynów energii o mocy 400 MW RtB, development projektów wiatrowych o mocy 170 MW RtB, budowa własnego portfela farm fotowoltaicznych (IPP) o łącznej mocy 844 MW, powołanie spółki obrotu energią oraz zakontraktowanie umów PPA/cPPA z własnych farm o mocy 844 MW (IPP).

- Dążymy do tego, aby model biznesowy Projekt Solartechnik był maksymalnie efektywny. W strategię działań wpisaliśmy stworzenie własnego portfela elektrowni słonecznych, zabezpieczonych systemem aukcyjnym oraz kontraktami PPA/cPPA. Własna spółka obrotu energią ułatwi nam zawieranie kontraktów PPA z klientami końcowymi oraz dostęp do rynku hurtowego. To na nim PST Trade będzie sprzedawać energię, a także obsługiwać projekty w ramach działalności grupy - mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik.

Projekt Solartechnik jest częścią grupy Grenevia (dawniej Famur), której większościowym udziałowcem jest grupa TDJ.