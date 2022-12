Polska spółka jądrowa otrzymała 3,98 mld zł dokapitalizowania

Ministerstwo Finansów w piątek wyemitowało i przekazało kilku instytucjom obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 5,6 mld zł. Największą kwotę w obligacjach – ponad 3,98 mld zł – otrzymała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

W piątek, 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o emisji i przekazaniu obligacji skarbowych kilku instytucjom. Największa kwotę w obligacjach - o łącznej wartości nominalnej ponad 3,98 mld zł - została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację. Jej właścicielem jest Skarb Państwa.

Ministerstwo Finansów podało także, że wyemitowało obligacje o łącznej wartości nominalnej 900 mln zł i przekazało je Rządowemu Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa.

Obligacje o wartości 375 mln zł zostały wyemitowane i przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z kolei Agencja Badań Medycznych otrzymała w obligacjach 200 mln zł. Środki w nowo wyemitowanych obligacjach o wartości 180 mln zł otrzymał również Fundusz Rozwoju Spółek.