Polska spółka z kontraktem za 122 mln zł przy budowie farm wiatrowych na Litwie

Polska spółka Onde 15 lutego 2023 r. zawarła dwie umowy na prace przy budowie farmy wiatrowej na terenie Litwy. Łączna wartość kontraktów to 26 mln euro, czyli ok. 122 mln zł.

Spółka Onde 15 lutego 2023 r. zawarła dwie umowy na roboty budowlane z zakresu budowy fundamentów (kontrakt nr 1) i układania kabli średniego i wysokiego napięcia (kontrakt nr 2) przy budowie farmy wiatrowej na terenie Litwy.

Inwestorem jest spółka UAB Energijos žara z siedzibą w Wilnie.

Całkowita łączna wartość kontraktów to ok. 26 mln euro netto (ok. 122 mln zł), z czego kontrakt pierwszy to ok. 10 mln euro netto, a kontrakt drugi to ok. 16 mln euro netto.

Termin realizacji obu kontraktów to lipiec 2024 r.

Onde to polska spółka budowlana specjalizująca się w sektorze energetyki odnawialnej, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Grupa Onde po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zanotowała przychody w wysokości 819,5 miliona złotych - o 11,7 procent mniej niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 2,2 miliona złotych wobec 56,4 milionów w analogicznym okresie roku minionego.

W trzecim kwartale 2022 roku przychody przekroczyły 294,3 miliony złotych wobec 340,7 milionów rok temu. Zysk wyniósł 1 milion złotych podczas gdy w w 2021 roku wyniósł 11,8 miliona złotych.